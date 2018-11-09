北市百坪豪宅 首見零自備款

2018年11月09日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

九合一大選日期將至，但北台灣推案力道不減反增，10月預售屋推案量高達600多億，但值得注意的是，近來市場竟出現南港豪宅案「泰御」打出「零自備款」優惠，成為台北市史上首個祭出零自備的百坪豪宅案。

《住展》雜誌企研室經理何世昌表示，這突顯出高總價產品銷況依舊艱辛。市場認為，隨著市場供過於求，加上未來景氣不確定性，建商推優惠貸款及打折降價來搶市，將成趨勢。

甲山林董事長祝文宇指出，讓利風當道，豪宅也要讓利才賣得動，這股讓利風將持續到明年。對於如何達到讓客戶願意下手買進的有感讓利目標，他表示，目前許多個案須打75折他才評估接案代銷，信義區豪宅每坪則至少要降至180萬元以下。

位於台北市南港「泰御」，祭出零自備款專案，業者指出，會推零自備款方案，主因南港地區豪宅案客源多為自營商，該案為成屋案，以總價2成算，自備款逾千萬，在歲末年初，若能避免積壓資金成本，推估對潛在客源應具有一定吸引力，才會設計出這項優惠。

《住展》雜誌統計，10月預售推案量逾600億，單一案量達15億以上的指標案為台北市中山區「晶華MORI」、新北市三重「日日‧東森」、新莊「台信享世代」與「鄉林淳真」、新店「波爾多2-樂菲莊園」、桃園中壢「佳泰世田谷」、竹縣竹北「築之細道」等案。另外，10月後，重新開賣的餘屋供給量逼近2000戶，比新釋出的成屋戶數多出數倍，市場供給量大也讓房價承壓。

此外，近期也可看出選舉逼近，已對房市造成影響，《住展》雜誌調查，建案來客組數以台北市中正、文山、大安等行政區萎縮較嚴重，扣除新開賣建案外，其他多數個案單周來客組數驟降至5～10組。相較之下，桃、竹地區來客量較為穩定，部份地區如八德、三峽等地來客量還逆勢微增。

(中國時報)