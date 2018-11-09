華新掌門人焦廷標辭世 享壽95歲

2018年11月09日 04:11 中國時報 沈美幸 ／台北報導 ／台北報導

人稱「焦師傅」的華新集團掌門人焦廷標7日辭世，享壽95歲。焦廷標為肝病所苦，已將華邦電子、華新麗華、華新科技及瀚宇彩晶等公司董座交棒給焦佑鈞、焦佑倫、焦佑衡及焦佑麒四個兒子，女兒焦佑慧則任華新麗華副董事長，第三代也陸續進入集團工作。

焦廷標1924年出生於江蘇省江陰市，8歲進入小學，12歲疑似罹患瘧疾被迫休學，之後戰爭爆發沒有復學。焦廷標沒有傲人學歷，1939年到上海投靠姨丈，進入噴漆廠擔任學徒後又到造紙廠工作，之後在兵荒馬亂時代買賣魚貨、香菸及布匹，培養出敏銳的觀察力。

1950年創立太電，初生產低壓線纜，為生產高壓線纜，太電轉投資成立中華電線電纜，焦廷標協助太電辦理增資過程，認識華隆創辦人翁明昌，1966年共同創立華新，1969年華新與麗華合併為華新麗華電線電纜，1971年他擔任華新麗華總經理，因長年工作勞累，焦廷標1977年肝病住院，與肝病長期抗爭多年。

華新集團從電線電纜及銅材一路擴展至不鏽鋼、商貿房產、電子、被動元件及面板等領域。焦廷標1990年初期首度踏上歸鄉路，做出西進投資決策，讓華新集團事業版圖也快速從台灣延展至大陸。

焦廷標家中懸掛「父子同心山來玉，兄弟合力土變金」匾額，也是焦家的治家名言，加上焦廷標多年前已將華邦電、華新麗華、華新科、瀚宇博德及翰宇彩晶等分別交棒給兒子打理，他的離世不會影響華新集團運作。

(中國時報)