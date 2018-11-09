有溫度的服務 成交帝寶第一人

2018年11月09日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

「真心就會被祝福，有溫度的服務才是真服務！」信義房屋七期市府店經理林慶龍，奉行暖心服務，榮獲本屆金仲獎，但不為人知的是，他還是房仲業成交台北市知名豪宅「仁愛帝寶」第一人。

成為首位成交「仁愛帝寶」的仲介，讓林慶龍創下單月400萬業績，並非單憑幸運。林慶龍透露，是一位服務過的客戶介紹友人買的。林慶龍說，能出手買下該案，非富即貴，即使那位買家人面廣，也認識建商，經轉介的這位買家因十分信任他，最後還是選擇由他成交。

原來幫他引介買家的客戶，當年剛從國外返台，對台灣房地產買賣制度與以坪數計算的空間概念都不熟悉，委託時，只說要一間房，被誤認為是套房案，那時林慶龍也才從資訊工程師轉換跑道，接手後，幾經詳談，發覺客戶要的是5、60坪中大坪數空間，但因只有一人要住，一間房就夠，最後幫他找到符合需求、2000多萬的物件。

這樣的初體驗，讓他深深感受到，與客戶互動的關鍵是用真誠去傾聽需求，才能為客戶找到理想的房子。經歷這段相處，這位客戶十分信任他，自然友人有購買「仁愛帝寶」需求，找房仲非林慶龍莫屬，讓他接連成交大案。

不過，這一路走來也不是全無挑戰，林慶龍印象最深刻的案子是，曾經受託為一位家暴的太太銷售房子，應要求到其家裡簽約，不料她先生剛好在家，不斷暴粗口還恐嚇「妳敢簽字，小心我菜刀飛過去！」熟知先生個性的客戶溫和安撫說，「沒關係，簽好你就先回去。」

這間位於台北市吉林路的房子，隸屬這位太太名下，但因後來先生酗酒、賭博，還常家暴，才選擇賣掉，搬回婆婆家，離開周邊的狐群狗黨，由婆婆協助先生戒掉一身壞毛病。

林慶龍的座右銘是「真心就會被祝福，有溫度的服務才是真服務」，他直言，房仲這一行不用有很高超的話術技巧，或是機靈巧辯的能力，而是能真正的為客戶設想，或是同理心的服務。

(中國時報)