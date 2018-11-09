入秋空品最差 霾沒半個台灣

台灣地區8日受到偏東風影響，空氣品質擴散條件較差，是今年入秋以來紅害測站最多最嚴重的一天，台北地區雖然有陽光照射，但遠看仍是一片灰濛濛。（季志翔攝）

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中國時報
／台北報導

昨（8）日台灣西半部空氣品質差，根據環保署空氣品質監測網資料顯示，「紅害」等級一度有30個測站，「橘警」等級則有33站，橘警以上比例達到約七成六，相較7日有17站呈紅色警示、23站橘色提醒，空汙明顯更嚴重。環保署也證實昨日是今年入秋空品最差的一天，原因是風向偏東風，被中央山脈擋住，沒有風吹進西半部，且水平風場不易擴散，導致空汙不易擴散。

中南部空汙持續到周日

環保署監資處長張順欽指出，昨深夜有東北季風南下，雖然沒有很強，不過中部以北的空品會改善，至於中南部垂直高度有一層汙染物，因此向上擴散能力不佳，空汙將持續到周日，直到下一波更強勁的東北季風抵台，才會有機會緩解。

環保署預測，今日中部以南位於下風處，擴散條件差，中部、雲嘉南空品區為「橘警」等級，高屏空品區為「紅害」等級；同時東北風稍增強，北部、竹苗空品區以及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，宜蘭及花東空品區及澎湖為「良好」等級。

燃煤電廠自主降載減排

由於中部以北地區已有三分之一以上測站達到二級預警，環保署表示，台電公司依據昨天供電情況，昨晨0至7時，台中、興達、協和電廠已經降載3680MW、電量4186萬度，並持續自主降載減排。

環保署三區環境督察大隊昨啟動強力督察稽查行動，動員18車組55位督察同仁，全面針對北、中、南地區重大空汙排放量事業進行深度查核檢測，並依空氣品質不良應變計畫加強查核。

違反環保法規告發12家

告發對象包含新北市樹林區、桃園市龜山區、台中市大里區、霧峰區、西屯區，雲林縣斗六市、高雄市仁武區及湖內區，共查核29家（件），查獲違反環保法規告發及移送共計12家（件），初估處分金額總計達新台幣100萬至700萬元。其中未遵循停工命令事業，則當場依違反《空氣汙染防制法》第56條移送地檢署偵辦。

另外，為讓民眾可以隨時監測所在地的空氣狀況， 今年已完成3200感測點的環境感測物聯網，民眾可利用環保署「愛環境」資訊網查詢，每3分鐘就會有1筆最新的PM2.5感測數據。

(中國時報)

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