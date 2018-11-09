陳掃街鄭賣魚 菜市仔拚人氣

桃園市長鄭文燦（右三）8日請假首日起大早，4點半就到桃園魚市場拜票，讚滿滿的魚肉代表滿滿的希望。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導
搶救大潭藻礁行動聯盟等環團至行政院大門抗議，要求撤銷觀塘工業區海岸利用許可，國民黨桃園市長候選人陳學聖（右）及無黨籍候選人楊麗環（左四）出席聲援。（陳君瑋攝）

桃園市長鄭文燦選務行程開跑首日，天還沒亮就走訪魚市場、果菜市場、新明菜市場等地拜票，前一天國民黨市長候選人陳學聖也在老縣長朱立倫陪同下也在同處掃街，雙方陣營比士氣也比人氣，鄭文燦還利用早餐直播吸引選民收看，盼用不同方式衝高得票率。

陳學聖找來朱立倫助陣

鄭文燦化身拍賣官「喊聲」賣魚，他不捨說攤商每日都要起大早，大家睡得正香甜他們就要開始奮鬥，因此選擇向清早工作的市民致敬，有攤商大手筆買下兩大箱《鄭文燦模式》，拜託鄭親手發送給現場攤商，鄭也從善如流邊比「5」、邊發書，還大方幫忙簽名，宛如小型簽名會。

告假後鄭文燦會以後援會和跟候選人合體為主，每天也都會有掃街行程，13區都有他的足跡，最後一周開始車隊掃街，平均1天至少15個地方行程，希望可以握到每一雙手，他說就像是平常市政行程一樣，平均每天有15個以上行程，1年下來大概5000個，4年大概就有2萬個行程，因此，與市民朋友接觸的時間很多。

鄭文燦早起化身拍賣官

陳學聖頻頻找來黨內高人氣人物助選拉抬聲勢，鄭文燦說，選舉最重要是投候選人，他擔任市長，就是這4年當中的成績讓大家看到，會以平常心全力以赴。

(中國時報)

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