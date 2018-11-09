魏創就業機會 王活化農業區

2018年11月09日 04:12 中國時報 鐘武達 、 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

王惠美8日晚在和美糖友里路口舉辦街頭拜票。（吳敏菁攝）

衝選票！尋求連任的民進黨彰化縣長魏明谷，8日挺進二林進行車隊掃街拜票，強調中科二林園區已經招商，預計創造逾2萬個就業機會。國民黨縣長候選人王惠美則回防大本營和美、伸港地區，指目前雖已持續領先，但呼籲支持者要堅持到投票日，不可大意。

魏明谷車隊大掃街

魏明谷尋求連任之路，對手除了勁敵王惠美，還有無黨籍黃文玲、洪敏雄與白雅燦，為爭取最後勝利，魏明谷陣營已規畫9日起連續8場造勢晚會，前3場依序將在南彰化的北斗、二林與社頭，北斗首場晚會由行政院長賴清德壓軸。

魏明谷連2天都請假，展開車隊遊行拜票，為展現誠意，車隊是地毯式走過每個村里。魏明谷說，二林除中科園區已啟動，二林精密機械園區明年也將有許多台商和海外投資到位。

魏強調，有好的工作機會，也要有便利的交通，因此他推動30分鐘生活圈，打造3橫3縱田字型公路網，其中橫向公路已用140億經費將台76線延伸至二林、芳苑，以後連結國道1號更省時、省力。

王惠美8日晚間在和美糖友里路口舉辦街頭拜票，聚集支持者呼喊凍蒜！緊接著又在伸港鄉新港村舉辦固本座談會，凝聚士氣。王惠美指出，交流道鄰近的農業特定區，除保留農業發展必須的用地外，將配合在地的產業進行土地活化和再生。

王惠美回防大本營

黃文玲則持續為政策辯論論會奔走，8日率支持者赴王惠美競選總部，要求指定第3方公正單位；王惠美表示，對辯論會樂見其成。

(中國時報)