高思博拚翻盤 黃偉哲陸空戰

國民黨台南市長候選人高思博表示，這場選戰已非傳統藍綠對決，重點在於誰能改革台南經濟、給年輕人希望。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導
民進黨台南市長候選人黃偉哲強調，剩下最後半個月，他將全力以赴。（曹婷婷攝）

選戰剩下2周，國民黨台南市長候選人高思博表示，這場選戰已非傳統藍綠對決，重點在於誰能改革台南經濟、給年輕人希望，最後半個月將發揮選民對民進黨的不滿，爭取台南翻盤；民進黨台南市長候選人黃偉哲強調，最後2周打空戰、地面戰，全力以赴贏得最後勝利。

國民黨近期在韓國瑜效應外溢「助攻」下，連帶拉抬其他縣市選情，高思博認為，韓流效應之外，黃偉哲因大創案，清廉受到質疑，也是藍營有可能翻轉的契機，距離投票日只剩下半個月時間，最重要的就是全面性讓各種對民進黨不滿聲音，盡量發揮。

不打藍綠對決 高搏逆轉

高思博分析，韓國瑜把高雄巿民對民進黨長期執政，造成高雄又老又窮的不滿聲浪激發出來，台南目前也有同樣不滿，但仍須努力。他說，黃偉哲文宣定位「做得更好，過得更好」，認為台南人日子過得很不錯，事實上，很多台南鄉親過得很痛苦，接下來將透過組織、文宣及勤跑基層，擴散這股力道。

黃勤跑基層 還要防抹黑

黃偉哲則強調，選戰進入最後半個月，他要做的就是繼續全力以赴，除了提出正面政策與主張，讓選民看到一個真正會做事的市長人選，另外，地面戰也要盡力發揮，例如車隊掃街、市場拜票、深入社區跑攤等，都是基本行程不可偏廢，再者，還要面對外來負面攻擊等「空戰」，全面衝刺贏得最後勝利。

(中國時報)

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