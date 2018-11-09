力抗韓流 大綠小綠火力全開

2018年11月09日 04:12 中國時報 柯宗緯／高雄報導

「韓流」持續發威，大綠小綠議員候選人齊心力抗流感，近來火藥味十足。基進黨陳柏惟被拱為「新戰神」，先是製作「愛情摩天輪」實測影片，再轟韓政見「豪洨」。許乃文則提出經濟數據打臉、林智鴻設立「反對賭場，捍衛母語」看板。

陳柏惟批摩天輪沒必要

韓國瑜表示，現任總統、退休總統及他一樣禿頭的市長候選人，還有其他縣市議員、連政見都還說不清楚的高雄議員候選人，大家天天打韓國瑜，難道打他就有選票嗎？

國民黨高市長候選人韓國瑜提出愛情摩天輪、人口成長到500萬人，但陳柏惟痛批，「高雄真的有花70億，甚至百億以上，去拚這個摩天輪的研發必要嗎？」他也分析，台灣人口成長率只有千分之一，若要人口快速增加，必須靠移民。

基進黨議員候選人陳信諭也以專業醫學報告打臉韓國瑜「觀光醫療」政見謊言，這樣以漫天喊價，根本就是醫療專業外行人，更是賤賣台灣醫療。

民進黨掛看板反設賭場

民進黨鎮港區議員候選人許乃文痛斥，韓國瑜拿著口號到處騙，駁斥韓說的「又老又窮」，青年人口失業率六都第2低，加上招商超過千億，可見高雄在城市轉型上成果，但韓卻看不起年輕人，沒資格競選高雄市長。

民進黨鳳山區議員候選人林智鴻在高捷鳳山西站旁設立「韓國瑜主張賭場打壓母語」看板，引發藍營不滿嗆告，他堅決不撤看板，反嗆「告1次多掛1面」。民進黨三民區議員候選人鄭孟洳則發放文宣「戒嚴！票投韓國瑜，白色恐怖恐怖將來臨」追打韓說的「禁止政治抗議」風波。

(中國時報)