華信航空 送國內線999元折扣

華信航空首度推出雙11購物優惠，送出國內線機票999元折扣。（華信航空提供）

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中國時報
／台北報導

想出遊的人有福了！華信航空首度在雙11「光棍節」推出促銷活動，送出國內航線全線優惠，民眾可於指定時間進入華信官網，取得折扣碼並在「華信航空APP」上訂票，享有999元的機票折扣，搶到賺到。

想到澎湖參加花火節？還是到花東泡溫泉？或喜歡金門歷史巡禮？這些心願將有機會實現！華信航空為回饋旅客，首次推出雙11優惠，11月11日當天，每當時鐘的分針指到11，華信官網首頁（www.mandarin-airlines.com）就會出現折扣碼，每次顯示11分鐘，民眾有24次機會記下號碼。

旅客取得折扣碼後，可於2018年11月12日至11月16日期間，使用「華信航空APP」購買全額機票，輸入折扣碼就可立即折抵999元，而完成訂位購票後，該張優惠機票限當日、當班次有效，不得更改。

華信航空為回饋消費者，推出999元的折抵可說砸下重本，以台北－台東為例，全額機票2303元，優惠後只要1304元；台北－澎湖全額機票2110元，優惠後只要1111元。

華信航空表示，台東、花蓮、澎湖、金門航線一直是華信熱賣的航點，旅客若搶到華信推出的999元折扣優惠，再加上觀光局推出的「前進宜花東．高屏暖冬遊」專案，把握11月、12月到花蓮、台東旅遊，可說是大省特省。

華信提醒，元旦、農曆春節、228和平紀念日、清明節、端午節、中秋節、國慶日等連續假期，離島航線受到管制無法提前預定，其餘航線只要有座位，民眾都能購買。

華信航空飛航國內台北、台中、金門、馬公、台東、高雄、花蓮7個航點，每周約320班，航班相當密集，對想要國內旅遊的民眾而言，行程安排相當便利。

(中國時報)

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