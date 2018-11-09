市議員鄭功進拚有感連任

東南區市議員鄭功進（左）於市議會中，要求市長林佳龍簽署保證任內打通大智慧等3大承諾。（陳世宗攝）

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中國時報
／台中報導

台中市東南區現任市議員鄭功進，從基層里長憑著超過20年服務實力，在不到4年內，完成東南區十大建設爭取，包括大智路、學府路打通、周日住宅區免收停車費，敬老愛心卡可搭小黃、看醫生等，每項都從民眾需求出發；他希望這些有感的改變能在年底轉換成選票，贏得市議員選舉。

鄭功進說，他是全台中最堅持直通大智路、學府路的議員，為實現競選承諾，不僅多次率領上百位民眾北上，營建署或地政司都能看到他高舉「打通大智路、發展東南區」訴求；希望中央與地方重視長期區域發展失衡，甚至喊出「打不通大智路，不配當市長」公開宣言！

鄭功進還要求林佳龍公開簽署保證書，現階段已完成第1階段開闢工程，接著第2階段新闢工程；內政部都市計畫變更訴訟，已判決確定程序合法，希望未來4年能繼續獲民眾支持，完成大智路直通開闢。

以專業問政自許的鄭功進，不論是文創轉型文資園區、老舊市場全面翻新、敬老愛心卡功能擴充、自由路五金電料商圈推動和地下道填平、旱溪與忠孝夜市合法化管理，爭取近台體、秀泰甚至是大慶火車站社會住宅到台糖湖濱生態公園開發等，堪稱東南區的新十大建設。

鄭功進說，東南區選民結構藍大於綠，這次雖多1席議員，卻有高達11位候選人角逐；面對大環境改革，這場選戰絕不好打，但他對自己為民服務品質有信心，他除勤跑基層外，更是少數自掏腰包用超過10位專任全職助理的議員。

為讓東南區39里的里民能得到全方位服務，不會在有需要服務時找不到對口；鄭功進期許自己的服務團隊能當好地方守護者，讓最關鍵一席扮演好市政監督角色。

(中國時報)

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