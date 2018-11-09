國民黨批李進勇從「善」如流

國民黨雲林縣黨部8日舉行記者會，細數李進勇跟隨張麗善政見的例子，包括國二女生免費接種子宮頸癌疫苗、農產冷鏈物流中心、重陽敬老金2000元、水井規費不收等，與其從「善」如流，不如就讓張麗善當雲林縣長。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導
李進勇反擊，什麼人講的不重要，什麼人在做才重要，事情是他在做的，不是她，她哥哥也當過縣長，她哥哥沒法做了也是他在做，這一番言論就是標準的國民黨口水戰，呼籲對手用實際作為取得縣民的認同。（周麗蘭攝）

國民黨雲林縣黨部8日舉行記者會，細數李進勇跟隨張麗善政見的例子，包括國二女生免費接種子宮頸癌疫苗、農產冷鏈物流中心、重陽敬老金2000元、水井規費不收等，與其從「善」如流，不如就讓張麗善當雲林縣長。李進勇回擊，誰講的不重要，做事的人是他，包括她哥哥後來無法做了，也都是他在做。

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄指出，張麗善103年提出國二女生免費接種子宮頸癌疫苗政見、重陽敬老金加倍（2000元）；國二女生免費接種子宮頸癌疫苗最近實施了，李進勇聲稱重陽敬老金要加碼到5000元，結果也只發2000元，最支持張麗善的應該是李進勇，因為他一直從「善」如流。

許宇甄稱，農民去年4月向張麗善陳情收到水井規費通知單，她率先反映強烈抗議，直到引發民怨縣府才決定停收水井規費。

她說，農委會在各地設置農業冷鏈物流園區跳過蔬果產地雲林縣，張麗善今年6月間舉行記者會揭露，國民黨議會黨團質詢，縣府才急忙提案；張麗善提出農民職業災害保險由縣府全額負擔每月15元保費政見，李進勇折半減免。

李進勇反擊，什麼人講的不重要，什麼人在做才重要，事情是他在做的，不是她，她哥哥也當過縣長，她哥哥沒法做了也是他在做，這一番言論就是標準的國民黨口水戰，呼籲對手用實際作為取得縣民的認同。

針對從「善」如流一說，李進勇表示「不要說什麼從善如流，她是善騙成性。」

(中國時報)

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