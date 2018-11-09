吃不胖係金ㄟ 半數國人有基因

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中國時報
／台北報導

全台灣有一半的人怎麼吃也不會胖，原來天生擁有「不胖基因」！台灣流行病學學會理事長、中研院生醫所教授沈志陽與台塑王詹樣公益信託合作研究發現，身體中只要帶有DOK5基因者，即使少運動又有吃消夜習慣，卻不容易胖。而帶有該基因者，約占總人口數50％。

中研院生醫所教授沈志陽說，當初是因發現許多人即使愛運動，又對消夜忌口，卻還是很難瘦下來，而有了比對基因的想法。

因此，他歷經半年，比對國人人體生物資料庫中的1萬筆經抽血分析基因，填寫問卷回答生活習慣的資料，比較未控制體重、又有吃消夜習慣的民眾。結果發現，身體質量指數（BMI）大於或等於24的過重或肥胖族群，DOK5基因位點正常，但數值小於24的正常族群，則有DOK5基因位點變異。

沈志陽指出，DOK5基因與胰島素訊號的傳遞有關，當出現變異時，胰島素的敏感度降低，會減低細胞吸收血糖能力，將血糖變成肝糖的比例提高，而血糖存留在身體只會成為脂肪，肝糖則可燃燒提供生理運作。且有基因者，還可降低41％不良生活習慣中、所造成的變胖風險。

沈志陽也笑稱，幾乎可稱該基因為「不胖基因」，但帶有DOK5基因位點變異者，約占總人口數的50％，也就是每兩個人，就有一個人天生擁有，但目前沒有比較哪個族群最多。

不過，沈志陽也表示，DOK5基因正常的民眾也不必太羨慕，只要透過控制危險因子，例如減少外食與吃消夜，並維持運動習慣，仍可降低15％的變胖風險。

(中國時報)

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