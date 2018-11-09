台中市長議員公辦政見會 13日起直播

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中國時報
／台中報導

台中市選舉委員會為讓選民更認識各候選人政見，舉辦市長暨市議員候選人公辦電視政見發表會！11月13至22日透過全市5家有線電視頻道（CH20）播出；市長候選人政見發表會採辯論會方式進行，11月13日19時現場直播，同步於YouTube影音平台直播，另於14日19時電視重播1次。

台中市第3屆市長、市議員、里長及和平區第2屆區長、區民代表選舉暨全國性公民投票，將於11月24日舉行，市長選舉有3名候選人登記參選；市議員選舉共畫分17選區，共130名候選人完成登記，應選議員65名。

台中市選委會主任委員黃景茂8日表示，市長暨市議員選舉候選人公辦電視政見發表會，將於11月13至19日完成錄影，11月22日前於中市5家有線電視頻道（CH20）播映完畢。

市長候選人政見發表會採辯論會進行，各候選人分別進行10分鐘政見申論，再由2位公正人士向候選人發問，每位候選人回答5分鐘；最後給各候選人5分鐘進行結論，將於11月13日19時現場直播，14日19時電視重播1次。

黃景茂說，《公民投票法》已將投票年齡下修到18歲，今年選舉及公投投票程序採「選舉領、投，公投領、投」兩階段領票、投票進行；即先領取市長及市議員選舉票、投票完畢後，再領取公投選票、投票。

(中國時報)

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