看板爭議 嘉市長3選將互轟

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中國時報
廖素慧／嘉市報導

國民黨嘉義市長候選人黃敏惠架設反對蘭潭蓋太陽能板的街頭看板，引爆市長選戰3強交鋒，爭取連任的民進黨籍市長涂醒哲8日控訴黃製造謠言、恐慌，他告到底；黃敏惠說是為了提醒民眾共同監督；無黨籍市長候選人蕭淑麗批涂、黃2人慢好幾拍，是她率先號召群眾表達反對立場，促使市府暫踩煞車。

涂醒哲痛斥黃敏惠用虛構的畫面，製造涂醒哲讓嘉義市民喝毒水的錯覺，以假議題打選戰，不只在新民路架設造謠看板，在嘉義市火車站前面也有，誤導民眾，限期黃24小時道歉、撤看板，但黃不承認錯誤，還詭言巧辯，他絕不放縱、不寬恕，法庭見。

黃敏惠反駁說，她主張蘭潭不能設太陽能板，呼籲民眾共同監督，有錯嗎？涂市長不敢到議會接受監督，難道也不願接受民意批評嗎？嘉義市是民主聖地，什麼時候變成人民不能談、不能說政府施政的議題，簡直「惡奴欺主」，她徵求支持全面懸掛看板，讓全體市民了解及公評。

蕭淑麗酸黃敏惠卸任後可能不住在嘉義，與地方時事脫節，她說，是她率先於6月5日表達反對蘭潭蓋太陽能板，更於7月16日與多位里長及群眾在蘭潭開記者會宣誓反對立場，促使市府、台電、台水暫時踩煞車，攸關地方飲用水及觀光發展的重大議題要第1時間關切，涂、黃2人因為選舉到了才炒作議題，根本慢好幾拍。

(中國時報)

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