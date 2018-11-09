崁頂焚化廠回饋金 選戰攻防焦點

友善列印
中國時報
／屏東報導

崁頂鄉焚化廠回饋金每次選舉都會成為鄉內熱門議題，今年也不例外。鄉長候選人蔡和順喊出「水電補助金加倍、提高敬老金」等政見，尋求連任的現任鄉長林光華則反擊對手大開空頭支票，回饋金都已用在鄉民福利上，不可能喊加就加。

崁頂鄉焚化廠回饋金由鄉公所制定補助金辦法後，經代表會同意實行，項目包括水電瓦斯、結婚、生育、死亡等補助，三節慰問金、學童營養午餐費、考取大學獎勵金、社團活動等。

鄉長候選人蔡和順提出回饋金不應成為鄉長的私房錢，應全部做為福利金，也要更公平分配，包括水電補助應從現在1000元提高到2000元，55歲以上敬老金3000元，繼續兒童營養午餐補助等。

爭取連任的鄉長林光華則反擊，當初補助辦法和金額都是蔡和順任鄉長期間制定的，目前鄉內近1萬6000人，每年所需金額水電瓦斯補助1600萬元、三節慰問金1300萬元、結婚生育死亡部分共需450萬元，還有社團、學童營養午餐補助等，最少要4800萬元才夠支出。

不過焚化廠近幾年因故障停爐、運轉效能不佳，回饋金年年縮水，從2006年最高6600萬元，一路跌到去年只剩3160萬元，直到今年初花了3億元完成大修，回饋金才又升回4349萬元。

他說，公所因此特地向縣府爭取售電收入額外補助，才夠彌補這個缺口；補助項目並非說漲就漲，要有整體考量，對手明顯在開空頭支票。

(中國時報)

看板爭議 嘉市長3選將互轟 市民廣場養護草皮 拒環團借場地

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。