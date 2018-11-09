崁頂焚化廠回饋金 選戰攻防焦點

2018年11月09日 04:12 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

崁頂鄉焚化廠回饋金每次選舉都會成為鄉內熱門議題，今年也不例外。鄉長候選人蔡和順喊出「水電補助金加倍、提高敬老金」等政見，尋求連任的現任鄉長林光華則反擊對手大開空頭支票，回饋金都已用在鄉民福利上，不可能喊加就加。

崁頂鄉焚化廠回饋金由鄉公所制定補助金辦法後，經代表會同意實行，項目包括水電瓦斯、結婚、生育、死亡等補助，三節慰問金、學童營養午餐費、考取大學獎勵金、社團活動等。

鄉長候選人蔡和順提出回饋金不應成為鄉長的私房錢，應全部做為福利金，也要更公平分配，包括水電補助應從現在1000元提高到2000元，55歲以上敬老金3000元，繼續兒童營養午餐補助等。

爭取連任的鄉長林光華則反擊，當初補助辦法和金額都是蔡和順任鄉長期間制定的，目前鄉內近1萬6000人，每年所需金額水電瓦斯補助1600萬元、三節慰問金1300萬元、結婚生育死亡部分共需450萬元，還有社團、學童營養午餐補助等，最少要4800萬元才夠支出。

不過焚化廠近幾年因故障停爐、運轉效能不佳，回饋金年年縮水，從2006年最高6600萬元，一路跌到去年只剩3160萬元，直到今年初花了3億元完成大修，回饋金才又升回4349萬元。

他說，公所因此特地向縣府爭取售電收入額外補助，才夠彌補這個缺口；補助項目並非說漲就漲，要有整體考量，對手明顯在開空頭支票。

(中國時報)