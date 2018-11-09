教師推產學合作 龍華科大獎千萬

龍華科大今年頒發超過千萬元獎勵金，表揚年度傑出產學合作等績優教師。（龍華科大提供）

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中國時報
／台北報導

為推動技轉與產業創新，強化區域產學連結，龍華科技大學頒發逾千萬獎勵金，表揚年度傑出產學合作績優教師，而今年校內共有152名教師符合獎勵，致力投入專利技轉、產學合作及學術研究，在教學與產業連結上，皆具有卓越貢獻，共同獲得獎勵津貼。

龍華科大校長葛自祥表示，校內訂定「教師研究與學術著作及競賽與證照獎勵辦法」，每年編列相關預算，鼓勵教師積極投入產學合作、專利技轉與學術著作研究，以及參與或指導學生競賽展演、考取證照等實務工作，有效提升產學合作與教學品質，促進技術傳承與產業創新。

3年來校內在發明專利技轉金額，相較往年均有顯著成長，比起往年發放的獎勵金，分別是在105年為640多萬元、106年為806萬元，107年度則共有152名教師符合獎勵，校方發放獎勵總金額高達1003萬元，並每名教師按照績效發放。例如化材系教授丁鯤等8位老師，執行科技部學術研究及公民營企業產學計畫，產學合作及技轉案累計金額超過150萬元。

葛自祥指出，在全校師生共同努力下，不論是在產學合作、高教深耕等計畫，以及師生參與國內外競賽，都獲得顯著的成效。

葛自祥提到，龍華科大對產學合作的推動十分積極，學校不只與台積電及聯電等大廠長期合作外，今年還與美國CS Bio Co.公司進行技轉與授權合作，並邀請到國際知名皮克斯動畫導演Michal Makarewicz所屬的「動畫協同製作公司」合作，辦理國際產學教育訓練等，繳出亮眼的成績單。

此外，龍華科大更深耕在地產業服務，與周遭樹林、土城等工業區廠商合作，協助傳產廠商產業升級。龍華科大表示，近幾年除接受經濟部工業局委託承辦「產業園區廠商升級轉型再造計畫」，持續推動、強化學校與產業合作。

(中國時報)

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