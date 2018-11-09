網購族注意 買大陸肉品恐坐牢

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中國時報
／台北報導

網購電商業年度盛事「1111購物節」將至，不少民眾會至「淘寶網」購買商品，但大陸非洲豬瘟疫情正熾，透過網購買進大陸肉品，恐觸犯「動物傳染病防治條例」，被裁罰5萬至100萬元行政罰，或處7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。

此外為避免養豬廚餘成為非洲豬瘟傳播途徑，農委會要求各養豬場落實廚餘高溫蒸煮，12月起將正式開罰；但考量小規模養豬場蒸煮廚餘不敷成本，廚餘擬開放委由大型養豬場統一蒸煮，再分送周圍小養豬場使用。另若國內出現非洲豬瘟疫情，案例所在縣市將禁止廚餘養豬，若疫情擴大，亦考量全面禁用廚餘。

因應非洲豬瘟防疫，農委會昨（8）日召開跨部會「防範非洲豬瘟全國第一次工作會報」。為避免「雙11」購物節來到，網路購物成為非洲豬瘟防疫漏洞，農委會請跨境電商平台如淘寶、蝦皮等，配合限制國人購買大陸肉品，並附加警語。

農委會防檢局動物檢疫組組長彭明興表示，旅客攜帶肉品入境，若經申報便不罰，該肉品則需退運或銷毀，郵寄包裹因沒有申報人，也是直接退運或銷毀，但諸如淘寶、蝦皮網購入境的快遞包裹，因需報關，將會裁罰報關人，若報關人是受快遞公司委託，便罰委託人，快遞公司有明確購物者，則會罰購物者。

他說，依據動傳條例，若網購輸入物品未經申報，可罰5萬至100萬元，若是如大陸肉品等禁止輸入產品，則會移送檢調，可處7年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金。

農委會副主委陳吉仲表示，由於違規攜帶疫區肉品入境情形未見減緩，行政院已拍板《動物傳染病防治條例》修正草案，提高罰鍰最高至30萬元，草案即刻送交立法院，希望月底審查通過。

(中國時報)

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