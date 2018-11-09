燒死6親開嗆 法官轟囂張

2018年11月09日 04:11 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

翁仁賢8日出庭，比中指開嗆法官恐龍，還揚言投書媒體。（林偉信攝）

高院法官曾德水爭議言行

男子翁仁賢前年除夕夜縱火燒死6名親友，歷審將他判死，最高法院卻指責高院沒讓鑑定人「證人具結」，發回更審，挨轟找理由不願判死。高院更一審昨提訊翁男，他在法庭竟飆罵英文髒話，還嗆法官是恐龍，法官曾德水訓斥他「不要囂張」，感嘆地說「殺6人不判死刑，台灣不就大亂」，火藥味十足。

翁仁賢自認父母偏袒兄長，趁一家人團圓，縱火燒死行動不便的8旬老父母等6人，歷審認為他犯後不僅沒有絲毫愧疚之意，更無悔悟之心，態度惡劣至極，且沒有教化及再社會化可能，將翁男判處死刑，最高法院5月底撤銷，讓翁暫逃一死。

飆英文髒話 嘲諷恐龍

但更審開庭過程中，翁男屢次挑釁受命法官曾德水，他不滿法官提問，當庭嗆要法官「麻煩讀點書」，還面對媒體鏡頭比中指並做出「放屁」的動作，沒想到，昨天開庭，翁再次當場槓上曾德水，他有備而來準備數張紙要開講，還諷刺法官「不敢聽就是了？」

法官忍住脾氣，不理會翁的挑釁，隨後針對是否該重新進行精神鑑定及延押與否進行討論，翁卻發飆起來嗆聲說要投書媒體，還指台灣司法淪陷，大罵英文髒話，甚至嘲諷法官曾德水「都是你在胡說八道，真不愧是恐龍法官」

曾德水當庭訓斥翁男「不要囂張」，並感嘆地說「在台灣殺6個人也沒關係？台灣會不會大亂？要這樣一直拖下去？」，也納悶翁男連父母親也殺害，這樣是否會對社會治安、倫理造成影響？翁仁賢聽了之後，則是不屑地大笑三聲「哈哈哈！」讓在場旁聽者覺得不可思議。

訓斥被告 坦蕩全都錄

翁男律師則請求合議庭審酌重新鑑定進行精神鑑定，也要求法官將訓斥翁男的話完整記明在筆錄之中，曾德水馬上要求書記官說：「通通寫上去，我坦蕩蕩！」。

蒞庭公訴檢察官原建議就最高法院指的證人具結部分，請原鑑定人到庭作證補簽結文，彌補瑕疵，但看到法官、律師和被告場面尷尬，僅表示尊重律師與被告權利。翁還押時，也再度比起右手中指，並揚言開庭沒說完的話，會找人投書。

(中國時報)