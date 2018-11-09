苗栗雙徐 戰火燒到地檢署

2018年11月09日 04:12 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 何冠嫻、／苗栗報導

徐定禎以頭份市長身分宣布，將補助市內國中小教室裝設冷氣。（陳慶居攝）

苗栗縣長候選人「雙徐」持續隔空交鋒，將戰場延伸到地檢署。徐定禎競選總部主任徐賢德爆料，並檢舉南庄鄉農會總幹事陳乾安在農事小組會議中，替對手縣長徐耀昌及副議長鍾東錦拉票且發放禮品，懷疑涉嫌賄選；陳乾安8日由律師陪同反擊，按鈴控告徐定禎及徐賢德涉嫌加重誹謗及意圖使人不當選。

徐耀昌斥對手栽贓抹黑

徐賢德7日在徐定禎總部檢具影音資料，指控南庄農會違反行政中立，會後發放每人2包白米和2瓶洗潔精，市價超過500元，還尋求支持特定對象，有賄選嫌疑，隨後赴地檢署逕行舉發。

陳乾安則駁斥對手陣營栽贓抹黑的手法，指農會為公益法人，非公務機關，因此農會總幹事沒有行政中立問題，且當時為例行性發放會員紀念品，無關選舉。

陳乾安與徐耀昌競選總部發言人李乙廷由律師陪同，按鈴控告徐定禎與徐賢德涉誹謗及違反選罷法，指徐定禎陣營企圖誤導選民，嚴重傷害南庄農會與會員名譽，甚至影響徐耀昌選情，才決定「以訟制謗」。

徐定禎補助裝冷氣挨批

徐定禎陣營回應，相關事證已交司法單位調查，對手陣營莫須有的指控，將不排除反控誣告，兩陣營戰火愈演愈烈。

「雙徐」在司法一來一往之外，先前也數度在學童免費營養午餐議題強烈攻防。徐定禎8日另闢戰場，以頭份市長身分宣布市公所在財政狀況健全下，編列4000萬補助款並經代表會通過，將補助頭份各國中小教室裝設冷氣，提升學子的學習環境，接著會參考其他縣市作法，訂定實施要點排定優先順序等。

徐耀昌陣營認為學校裝設冷氣後，電費和維修負荷是大問題，質疑這是選前拉攏選民的動作。

(中國時報)