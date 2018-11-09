國民黨黨主席勉林明溱 好還要更好

2018年11月09日 04:12 中國時報 沈揮勝 、 楊樹煌 /南投報導 /南投報導

南投縣長候選人洪國浩的車隊掃街拜票，首站選定中寮鄉，並沿途向民眾揮手致意。（楊樹煌攝）

選戰進入衝刺階段，國民黨主席、前副總統吳敦義8日返回南投家鄉為林明溱等黨籍候選人打氣，他推崇林明溱擔任縣長做得很好，專程回來幫他加油。民進黨縣長候選人洪國浩也展開各鄉鎮的車隊掃街拜票，8日首站選定中寮鄉，沿途都有民眾熱情歡迎。

肯定林是第一名縣長

吳敦義昨中午在南投仁愛之家用餐，並造訪林明溱競選總部。吳敦義強調，林明溱是第1名縣長！自己是南投人，以林明溱為榮，感謝縣民給林明溱支持與肯定，但這次選情沒有樂觀的條件，一定要再繼續向前、繼續再努力，才能嘗到勝選甜果。

吳敦義午後轉往竹山、鹿谷與集集，為黨提名鄉鎮長候選人蔡宜助、許素霞及吳大村加油，傍晚再返回南投市，為尋求連任的市長宋懷琳打氣，晚間則前往草屯，為鎮長候選人簡景賢及縣議員候選人唐曉棻、李洲忠加持。

旭光高中昨舉行科學館落成啟用典禮，林明溱與立委馬文君等前往剪綵。林明溱表示，科學館總工程費1億2千餘萬元，國教署補助8千餘萬元、縣府自籌配合款3千餘萬元，其中縣議員簡景賢、李洲忠動支660萬元配合款，購置實驗器材、數位星象儀等。

洪車隊掃街民眾熱情

洪國浩在選前2周也展開各鄉鎮車隊掃街拜票，昨由前中寮鄉長廖文章等陪同下，走遍中寮的大街小巷，沿途都有熱情民眾燃放鞭炮及比出V手勢。洪國浩說，未來2周將走遍全縣13鄉鎮，讓民眾知道南投需要改變，要先選出優秀的好縣長，帶領南投發展。

(中國時報)