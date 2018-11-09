有站就有票 選將路口出擊

2018年11月09日 04:12 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

儘管選戰追求創意、推陳出新，然而，傳統「站路口」卻是新人、老鳥都不敢偏廢的基本功；台南市永康區尋求3連任的國民黨市議員林燕祝說，第1次選議員為了讓大家認識，每天勤站路口爭取曝光，拚連任更要站，「從無人聞問到被大家認識，就是從路口開始。」

選民合影熊貓吉祥物

為了搏得選民青睞，候選人可說是花招百出，舉凡陪選民一起倒垃圾、騎單車拜票、找公仔合體、發放實用創意文宣小物等招式，堪稱應有盡有，但最傳統也最不花錢的還有一招就是「站路口」，加深來往人車印象分數。

不少候選人透露，不乏民眾投票純粹靠印象，站路口就是拿到印象分數的關鍵。永康區民進黨市議員候選人、初次參選的陳宗明說，他從去年3月開始投入選戰，站路口讓不少選民對他加深印象，常常遇到選民對他說，「我從很早之前就看到你站路口，很認真。」

永康區國民黨市議員林燕祝此次拚3連任，近期只要站路口都會帶著熊貓吉祥物一起合體拜票，成功贏得許多媽媽帶小孩上前合影，回頭率堪稱百分百。

林燕祝說，第一次選議員根本沒人認識，她就去站路口向過往人車拜票，第2次拚連任時，雖已有知名度，但她堅持，不能讓選民認為選上就偷懶，照樣繼續站路口，拚3連任更要站，且還合體熊貓吉祥物一起站，連日來空汙嚴重，她也帶著吉祥物分送口罩。

曾培雅下班定點拜票

東區市議員曾培雅自認網路、臉書、line已成候選人兵家必爭戰場，但她在這方面比較吃虧，也不易吸引網軍關注，每天利用下班時間在路口定點拜票，用最傳統、最貼近選民的方式，爭取選票。

(中國時報)