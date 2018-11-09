高雄查獲3賄選案 4人收押

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中國時報
／綜合報導

高雄檢警調查察賄選7日連續在林園、鳳山查獲3件現金買票，包括2件里長選舉及1件巿議員選舉，依選罷法向法院聲請羈押禁見5人，其中1位里長候選人、3位樁腳遭收押禁見，另有1里長候選人被法院裁定以15萬元交保；台東則有姜姓樁腳涉嫌為縣議員候選人買票6萬元交保。

林園鳳山皆出傳不法

檢調獲報高市林園區某里長候選人涉嫌自今年9月起，自行或透過樁腳以每票1000元行賄，7日搜索傳喚後，收錢的選民陸續繳回不法所得3000元，2名吳姓樁腳因不認罪遭聲押獲准，里長候選人坦承買票，15萬交保。

鳳山區則有市議員候選人透過樁腳買票，7日拘提孔姓女子到案，涉嫌10月間以1票為500元為巿議員候選人買票，遭檢方聲押獲准，選民則繳回賄款1500元。

鳳山區里長候選人涉嫌今年9月底、10月初，以每票500元向同里有投票權的選民行賄，部分選民主動繳回犯罪所得共計1500元，里長候選人遭收押禁見。

藍營盼嚴守行政中立

台東姜姓樁腳涉嫌為轄內某縣議員候選人以每票新台幣1000元賄選，有選民當場拒收，其他人收受現金後又將錢返還，姜某6萬元交保候傳。

國民黨立法院黨團總召江啟臣、書記長曾銘宗、副書記長陳宜民、內政委員會召委黃昭順8日拜會調查局高雄巿調處及高雄巿警局，希望嚴守行政中立。

(中國時報)

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