曾同審馬扁 直白曾德水常惹議

2018年11月09日 04:11 中國時報 林偉信

高院法官曾德水昨在法庭表示，殺6人不判死刑，台灣不就大亂，的確說出許多人的心聲。尤其被告藐視法官的說法，令人憤慨，只是，這樣的話，該不該由承審死刑案的法官口中說出，從曾德水過去審判引發爭議來看，或許就見怪不怪。

司法官訓練所15期的曾德水是高院最資深的法官，同期同學都已任三審法官或院長職務，但曾行事風格太多爭議，除遭監察院彈劾外，還曾因勸誘被告撤回上訴被職務法庭記申誡，更被扁的律師聲請迴避審理，去年還同審馬扁2位前總統，受到矚目。

明年屆齡退休的曾德水，當年是台大法律系畢業並通過財政行政、法官及律師高考的法律精英，但他因太堅持自己的法律見解，與同事相處並不融洽，任審判長時還發生法官請調不願同庭的窘境，目前則被安排由最資深庭長帶領審判工作。

曾德水爭議雖多，但他自詡清廉，不畏懼各種批評，也從不參加應酬餐會，只要在法官辦公室內，一定把大門敞開，但因個性過於直白，主觀意識強，常為了法律見解與人爭執。

翁仁賢縱火殺人案，最高法院發回更審的理由，令外界無法接受，所以更審更受到社會各界矚目。未料，曾德水在被告激怒下，未能善用法律賦予他的訴訟指揮權，制止翁的不當舉行，卻放任翁仁賢失控叫囂，甚至賭氣地作出情緒性的發言，洩漏自己的心證，反而讓翁的律師有機會找到把柄反擊。

死刑判決須經過嚴格審理，不能有任何絲毫的缺失，曾德水在案件尚未進入調查、辯論階段，就與殺人犯翁仁賢一起失控，恐怕會模糊這件死刑案的焦點。

(中國時報)