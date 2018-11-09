選舉緊繃 議會餐廳紙巾成議題

2018年11月09日 04:12 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

選舉進入肉搏戰，民進黨台東市長候選人洪宗楷7日在幫縣長候選人劉櫂豪站台時，批評縣議會預算表編列「餐廳用紙巾等雜費」竟高達20萬元及台東縣議會議長饒慶鈴幾乎不主持大會；8日台東縣議會發出澄清稿表示，20萬包含碗、筷、鍋盤等餐廳用具，並非全是買紙巾。

洪宗楷在幫劉櫂豪站台時說，議會編列預算浮濫，濫用民膏民脂，如編列餐廳的餐廳紙巾，廚房用具竟編列20、30萬，非常籠統。

他又說，饒慶鈴擔任議長卻不好好做這些事情，在擔任議長期間也不好好主持會議，大部分都是副議長主持，還敢自稱是最認真的議長。

台東縣議會在8日發出聲明稿表示，台東縣議會自90年度起，為應議事等之需要在一般行政項下編列餐廳及廚房消耗品包含碗、筷、鍋盤、紙巾等採購費用，在說明欄以「餐廳用紙巾等雜費」來表達，並非單買紙巾就花那麼多費用。議會指出，107年度起為避免誤解，說明欄已修正為「餐廳用品耗材等雜費」。

縣議會也提出說明，議事規程中訂有正、副議長輪流主持等規則，故議長在主持開幕大會後即與副議長輪流主持議事，至於有時請副議長協助主持大會也沒有怠忽職守，洪宗楷在選舉期間故意非議，令人遺憾，為正視聽避免外界誤解，特別加以說明。

(中國時報)