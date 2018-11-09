財報做手腳 芒果恰恰夫妻被訴

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中國時報
／台北報導

在台灣芒果冰界堪稱傳奇，甚至海外都有連鎖分芒果冰店的「芒果恰恰」，負責人張智閔與其擔任公司財務的妻子吳碧月，因涉嫌在公司增資時，被查出兩次驗資不實、美化財報，台北地檢署偵辦後，昨依違反公司法及商業會計法將2人起訴。至於2人遭股東指控吸金詐騙，檢方認罪證不足，予以不起訴。

芒果恰恰負責人張智閔，本來在外商藥廠提任資深業務代表，後返回南投竹山老家，替父親種的冬筍引進有機認證，幫忙在屏東枋山加農合作社當經理的舅舅，將枋山出產的頂級芒果引進超市販售，找到芒果產品的商機。

2010年，張智閔與妻子吳碧月在北市仁愛路、光復南路口擺攤創業賣起芒果冰，靠著3把遮陽傘的攤位，拚出芒果冰王國，並透過藝人及企業大佬加持，推出高價芒果冰，逐步打造張智閔的芒果冰王國，但隨著規模擴大，芒果恰恰也爆發勞資及吸金等爭議。

檢方發現，芒果恰恰的資產負債表在2015年底及2016年底，分別有帳面存款3500萬及4000萬元，但經會計師認證及經濟部增資審核後，過2天資金就被匯出。張氏夫婦辯稱公司資金充裕，但對於驗資後的金流又無法交代，檢方認定其中涉及虛偽驗資，因此依違反公司法及商會法起訴2人。

至於股東指涉吸金、詐欺，檢方發現相關投資款項確實用於公司經營，張氏夫婦與股東間屬民事糾紛，遭指控涉及詐欺、背信部分罪證不足，予以不起訴。

(中國時報)

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