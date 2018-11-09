特警擊斃通緝犯 不起訴拚破格

2018年11月09日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄巿保大特勤中隊警員余和謙與施建安，今年3月當街與歹徒駁火，造成陳姓通緝犯中彈不治，家屬控告開槍的余員涉嫌業務過失致死罪嫌，高雄地檢署認定余員使用槍枝合乎警械使用條例，予以不起訴處分。

特勤中隊中隊長許金發說，余員如今心中大石總算可以放下，而槍戰後，高巿警局認為余、施2人表現英勇，已符合冒險犯難，向警政署提報破格，預計下月審議。

余、施2員今年3月27日凌晨3時許，開車巡邏至三民區鼎山街量販店前時，發現有自小客違規臨停紅線，要求車上3人熄火下車受檢，坐在後座的43歲陳姓毒品通緝犯，佯裝下車開啟車門時，突然持槍對著警方射擊。

2名員警當機立斷拔槍回擊，連轟22槍將車上3名歹徒逼下車，陳男中彈送醫不治，警方在車上起獲4把改造短槍、2把衝鋒槍、1顆手榴彈、子彈506發及安非他命等，火力驚人。

家屬指控陳男雖持槍瞄準，但子彈未擊發，余員身為警察，應事先警告，並應注意勿傷及人體致命部位，卻疏於注意，朝車身開槍，導致躲回後座的陳男被子彈從左腰際射入、貫穿腹腔致死。

檢方依密錄器及現場跡證，認定余員為維護治安，並因死者開槍才還擊，且彈著高度沒高於車窗，是由上而下射擊，符合警械使用條例的「急迫需要」、「不得逾越必要程度」，予以不起訴。

(中國時報)