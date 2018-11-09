韓流來襲 綠估利議員不利姚

簡舒培直言民進黨在市長選戰熱度沒炒起來，議員鴨子划水划得很累。 （蔻蔻早餐提供）

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中國時報
／台北報導

「韓流」橫掃全台，帶動藍營北市選情，近期又受「小野挺陳其邁」事件影響，牽動北高選情。綠委段宜康8日直言，民進黨台北市長候選人姚文智氣勢拉不起來，選情更加雪上加霜，但這股「韓流」反而對民進黨議員選戰有利，因支持者開始緊張，選票會逐漸回流給綠議員。

綠支持者選票回流

段宜康和民進黨北市議員簡舒培昨接受電台訪問，談到北市選戰，段宜康說，姚文智還在苦戰中，問題在於民進黨支持者舉棋不定，一方面想支持姚文智，又怕分散選票，反而讓國民黨候選人丁守中得利，被迫在「挺姚」和「不讓丁」之間選擇，近期韓國瑜帶來的外溢效應，對姚文智更是雪上加霜。

選戰熱度沒炒起來

不過，段宜康認為，這波韓流對姚有害，對北市議員選情卻相對有利，因民進黨支持者看韓國瑜從南掃到北，開始產生緊張心理，會將選票回流給綠議員。因此他強調，北市有配票的選區一定要照策略走，若議員候選人得票有高有低，很容易掉席次，選民要有認知，民進黨勢必要靠配票平均才能一起勝選。

由於姚文智民調始終低迷，加上他近來狂轟韓國瑜，公開稱高市選情較重要，小野挺陳其邁也被視為綠白合作，一連串動作令外界質疑姚早已被「棄保」。簡舒培則說，姚文智沒有被拋棄，他還是大家的母雞，只是北市選戰熱度確實沒炒起來，韓國瑜被媒體炒起來，現在北市藍議員都搶著跟韓掛看板、拜票，但綠營北市選戰熱不起來，議員只能鴨子划水，「我們划得很累啊！」

(中國時報)

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