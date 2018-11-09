謝立功拋綠電 林右昌推長照

2018年11月09日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

民進黨基隆市長林右昌（中）8日前往仁愛區，一連為3處巷弄長照站舉行揭牌儀式，並在現場與長輩們開心做健康操。（基隆市政府提供）

選戰倒數，國民黨基隆市長候選人謝立功8日在競選總部舉行「基隆未來，綠能發電」記者會，邀集前行政院長張善政、前立委邱文彥、台大海洋所名譽教授梁乃匡到場，討論利用海洋溫差發電的可能性；爭取連任的民進黨基隆市長林右昌則勤跑市政行程，連續出席3場「C級巷弄長照站揭牌儀式」，以穩健的腳步拚選戰。

發展再生能源 減少空汙

謝立功表示，台灣用電量越來越高，在綠能發電的發展尚未成熟前，為了因應逐年提升的用電量，政府不斷地增加火力發電廠的發電量，不僅讓空氣汙染程度提高，也增加了溫室氣體的排放，再生能源的發展刻不容緩；基隆擁有豐富的海洋資源，若能發展海洋溫差或地熱發電，基隆會成為台灣第1個綠能城市。

林右昌則率領社會處長吳挺鋒，於仁愛區一連為3處巷弄長照站舉行揭牌儀式，隨後也安排了健康操及桌遊活動，讓長者可以透過遊戲，增加手眼及腦部的運作，降低長者老化的速度，長輩見到市長，笑呵呵地熱烈歡迎。

長照站揭牌 與長輩同樂

林右昌表示，仁愛區是全市老化比例最高的行政區，發展得早，又是商業區，能夠找到2個據點可說是非常不容易，希望長輩能夠多多走出家中，延緩退化，也透過社群人際互動，讓身體更健康，若有適當空間，社會處也會努力向中央爭取經費，提供長者服務。

(中國時報)