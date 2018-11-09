台美關係強化 代價堪憂

2018年11月09日 04:11 中國時報 趙春山

這次美國期中選舉結果出爐，執政的共和黨保持聯邦參議院多數優勢；民主黨則席次大增，拿下了眾議院的多數議席，共和黨全面執政的局面因此被打破了。然而，美國的政治版圖並沒有因此出現所謂的「藍色浪潮」。

這次選舉投票率明顯升高，代表美國民眾對於川普總統的行事風格並不滿意，激發了民主黨的支持者紛紛出來投票；川普則是「以毒攻毒」，用更煽情的方式穩住了共和黨的基本盤。然而，川普失去眾議院多數，並不代表「川普主義」的結束。

川普在選舉中聲勢不墜的主要原因是美國的經濟情況穩定，他的移民政策也消除了支持者對邊境安全的疑慮。《華盛頓郵報》報導，71%的選民對於經濟環境給予正面評價；民調顯示，共和黨支持者認為移民議題的重要性比重，從10月的14%上升到選前的21%。

在對外政策方面，這次選舉同時引起了美國盟友和潛在敵人的關切。依照美國的議會民主體制，外交權本來就掌握在總統和行政部門的手中，參議院較眾議院擁有更大的實權，能在條約之批准及官員任命上有所作為，更何況美國的對外政策具有兩黨共識的基礎。例如川普強調「美國優先」的訴求，就已成為民主黨及共和黨的共識，因此選後美國的外交政策不至於發生重大改變。

因此，川普未來的外交政策重點仍是會強化與亞洲、歐洲盟邦的關係。在亞洲地區，美日同盟不會動搖，日本仍是美國在亞洲安全政策的支柱，但安倍政府改善與中國的關係，會是影響美日關係的一個重要變數。至於朝鮮半島議題，原定本月8日在紐約舉行的美國務卿蓬佩奧與北韓勞動黨副委員長金英哲的雙邊會談，在選後突然推遲，顯示美朝的非核化談判已出現變數。因為民主黨擔心，川普政府恐好大喜功，以至於對北韓讓步更多。民主黨一向主張對北韓採取更強硬的政策，要求北韓全面棄核，這將會增加未來川普對北韓談判的壓力。

川普雖視中、俄為潛在敵人，然而採取「區別待遇」，將中國視為主要敵人，俄國則為次要敵人，必要時或許採取「聯合次要敵人打擊主要敵人」的策略。然而期中選舉後，民主黨可能針對川普與俄羅斯之往來展開調查，且因俄國之前曾被控介入美國選舉、侵略烏克蘭及涉入敘利亞內戰等問題，民主黨或許會施壓川普，對俄羅斯實施更多制裁。

對中關係方面，因民主黨及共和黨都支持對中貿易及在智慧財產權問題採取強硬立場，故川普在要求中國降低貿易赤字上，可能獲得兩黨的支持。前美國國務院亞太助卿羅素引述現任白宮官員談話，提醒北京勿對此次期中選舉結果做出誤判，不應將失去眾院多數誤解為川普處於弱勢；麥拉提顧問公司資深顧問歐思文也指出，期中選後美中貿易關係仍將維持原狀或趨於惡化。

南海及台海問題仍會是未來中美關係的核心問題，南海涉及多國利益，情況較複雜，川普會透過自由航行權的訴求，反制中國在該區域的軍事擴張；至於台灣問題，由於涉及中國的領土主張，美國在師出無名的情況下，只有以「艦炮外交」和鼓勵台灣自行發展嚇阻能力來表達對台灣的支持。

台灣在美國國會有許多朋友，加上白宮及行政部門的力挺，台美實質關係有望在美國期中選後進一步獲得強化。但台灣要付出什麼樣的代價？這是執政當局必須思考的問題。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)