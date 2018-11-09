公辦辯論11月12日舉行 侯：不怯戰

2018年11月09日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市長候選人公辦辯論會敲定12日進行，侯友宜8日表示，他從來不拒戰、不畏戰更不怯戰，民調高低他都平常心，至於蘇說他辯論設一堆門檻，心虛又傲慢，侯也回嗆：「11月12日公辦辯論會場上見！」

謝龍介站台 提醒防祕雕

選戰倒數15天，侯友宜8日上午在板橋市民總部舉辦選前十大造勢活動記者會，宣布從9日起至23日選前之夜的10場造勢活動時間地點，國民黨台南市黨部主委兼台南市議員謝龍介現身站台，手持布袋戲偶「祕雕」，提醒侯防範民進黨抹黑、挑撥族群等選舉奧步，侯則持關公布袋戲偶回應，會用正道贏得最後勝利。

侯友宜7日宣布願與對手蘇貞昌公開辯論，新北市選委會昨邀集雙方代表協商後拍板定案，外界聚焦侯宣布辯論會的時機、進行方式。

針對外界質疑是否因抹黑造謠或民調拉近才決定辯論，侯表示，他從來沒拒絕辯論，他要的是蘇貞昌表態，這段時間他也蠻難過，因為有很多不實的話。

民調平常心 辯論會上見

侯友宜說，他從來不拒戰、不畏戰，更不怯戰，民調高低他都是平常心，辯論會就是談市政，不需要流於口水，會把市政的理念跟大家報告。

至於為何選在這個時間點提出辯論，侯友宜說，其實在哪一個時間點都可以辯論，不是說不可以辯論，但辯論有遊戲規則，最公正的應該就是選委會舉辦，按照選委會的規矩來辦。

對於蘇貞昌質疑侯說要辯論卻設了一堆門檻，看得出是心虛和傲慢，侯友宜回嗆，公辦辯論會場上見吧！

(中國時報)