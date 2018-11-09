公辦辯論11月12日舉行 侯：不怯戰

國對於遭蘇酸說是因民調差距拉近才改口要辯論，侯友宜表示，他從來不拒戰、不畏戰更不怯戰，民調高低他都是平常心。（譚宇哲攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

國民黨新北市長候選人公辦辯論會敲定12日進行，侯友宜8日表示，他從來不拒戰、不畏戰更不怯戰，民調高低他都平常心，至於蘇說他辯論設一堆門檻，心虛又傲慢，侯也回嗆：「11月12日公辦辯論會場上見！」

謝龍介站台 提醒防祕雕

選戰倒數15天，侯友宜8日上午在板橋市民總部舉辦選前十大造勢活動記者會，宣布從9日起至23日選前之夜的10場造勢活動時間地點，國民黨台南市黨部主委兼台南市議員謝龍介現身站台，手持布袋戲偶「祕雕」，提醒侯防範民進黨抹黑、挑撥族群等選舉奧步，侯則持關公布袋戲偶回應，會用正道贏得最後勝利。

侯友宜7日宣布願與對手蘇貞昌公開辯論，新北市選委會昨邀集雙方代表協商後拍板定案，外界聚焦侯宣布辯論會的時機、進行方式。

針對外界質疑是否因抹黑造謠或民調拉近才決定辯論，侯表示，他從來沒拒絕辯論，他要的是蘇貞昌表態，這段時間他也蠻難過，因為有很多不實的話。

民調平常心 辯論會上見

侯友宜說，他從來不拒戰、不畏戰，更不怯戰，民調高低他都是平常心，辯論會就是談市政，不需要流於口水，會把市政的理念跟大家報告。

至於為何選在這個時間點提出辯論，侯友宜說，其實在哪一個時間點都可以辯論，不是說不可以辯論，但辯論有遊戲規則，最公正的應該就是選委會舉辦，按照選委會的規矩來辦。

對於蘇貞昌質疑侯說要辯論卻設了一堆門檻，看得出是心虛和傲慢，侯友宜回嗆，公辦辯論會場上見吧！

(中國時報)

宜縣議員陳鴻禧成立競總 李志鏞… 再酸侯推拖 蘇稱早用一生準備

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。