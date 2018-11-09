挑明東奧公投風險 中華奧會要上火線

2018年11月09日 04:11 中國時報 洪奇昌

中華奧會缺席了東奧正名公投案意見發表會，更遲至近日才召開會議討論向國際奧會說明公投案的相關內容。中華奧會身為公投案的關係人，顯然動作既消極又不負責任。

東奧正名公投主文訴求「以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運」。然而「台灣隊」的稱謂不只是國內自己喊得開心就行，在民眾投下公投票前，我們至少應該搞清楚，如果公投通過，第一、要由誰負責向國際奧會提出申請？第二、如果提出申請，申請案是否可能通過？是否可能影響我國在國際奧會的會籍以及參與奧會賽事的權利？第三、要不要提出申請？

第一、關於由誰提出申請更名問題。《中華奧會章程》第2條明載：「『中華奧林匹克委員會』英文名稱依據1981年3月23日『本會』與國際奧林匹克委員會簽訂之協議（《洛桑協議》並經國際奧林匹克委員會核定為『Chinese Taipei Olympic Committee』。」也就是說，中華奧會是台灣在國際奧會的行為主體，政府無權干涉，東奧正名公投如果過關，向國際奧會提出更名申請的責任是在中華奧會而非我國政府。中華奧會更是公投案的直接利害關係人，其在國際奧會的相關權利都直接受到公投案通過與否以及國際奧會的決議所影響。但遺憾的是，當社會亟需了解公投案的可行性時，公親賴清德院長都已在5月分回覆立法委員書面質詢時站上第一線表態：「依據《洛桑協議》台灣參與奧運的名稱就是中華台北」，而事主中華奧會卻選擇迴避責任神隱至今。

第二、關於申請案通過的可行性與風險。國際奧會執行委員會早在今年5月就已決議「不予核准」中華奧會變更名稱，並要求中華奧會提供「本公投案結果可能之實務影響」且多次行文關心此案。但身為可能「被改名」的當事人—中華奧會，卻遲至11月5日才在行政院體育發展委員會被動表示：公投案正迫使中華奧會會籍面臨被「中止或取消承認」的潛在危機，並呼籲「體發會委員」「正視此一潛在危機」，甚至到11月7日下午5點才召開會議討論怎麼給國際奧會寫報告。

中華奧會甚至沒有說明國際奧會可能依據哪些規定「中止或取消承認」中華奧會會籍。例如，只要有國際奧會成員依據憲章第59條提案處置中華奧會，最終的決議不僅可能影響我國參加東京奧運的權益，國際體育總會、各個單項運動協會總會也可能跟進，將台灣拒於國際賽會門外。或者國際奧會就算未作成最終決定，也有可能造成「暫時停權」的後果。

但中華奧會顯然未盡到責任向國際奧會釐清：若提出更名申請，國際奧會將可能利用哪些規章條款處理更名案以及我會會籍和參賽權問題。

第三、如果公投通過，中華奧會是否將依據公投結果向國際奧會申請更名？公投案推動迄今，我們難以理解中華奧會為什麼從未詢問國際奧會「若申請更名，國際奧會可能依據哪些規定處理中華台北會籍或參賽權」；我們也難以理解中華奧會為什麼不向「社會大眾」呼籲風險，而只對「體發會委員」呼籲風險，甚至缺席公投意見發表會，放棄了向國人說明的機會。

如果中華奧會認為公投案通過將影響其國際奧會會籍和影響我國參賽權，中華奧會應該站在第一線明確表達主張，甚至可依據《國際奧林匹克憲章》第27條第6項規定，向社會宣示「就算公投案通過也將遵守《洛桑協議》，本會不向國際奧會提出更名申請。」

國人都知道台灣外交處境困難，但公民投票是表達民意的合法管道，政府不可能終止合法公投程序，這是台灣自由、民主和多元包容等核心價值的體現。東奧正名公投爭議至今，為了讓公眾充分知情與審慎思辨後投下神聖的公投票，公親行政院賴清德院長都已負起最大責任提供資訊並在5、8月分表態申明立場，真正的事主中華奧會更不應再拿政府當擋箭牌，呼籲中華奧會主事者本於職責勇敢站上第一線說明公投案可能衍生的效應，並就是否依據公投結果向國際奧會遞案更名表明立場，以不負國際奧會、中華奧會會員與國人的期待。（作者為前海基會董事長）

(中國時報)