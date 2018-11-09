2018年11月09日 04:11 中國時報 李正修

美國期中選舉塵埃落定，民主黨奪回暌違8年的眾議院多數，然而其「藍色浪潮」仍不足以阻擋共和黨繼續掌控參議院，倘若國內外情勢未有太大變化，實難在2020年挑戰早已宣布將尋求連任的川普總統。

依照美國政治運作慣例，現任總統即使在期中選舉失去國會某一院多數，只會造成決策過程的牽制，很難影響其對外政策的最終走向，畢竟外交權是行政部門獨攬之權力。民主黨意圖對川普發動「通俄門」及逃漏稅等多項調查，至多達到拖延的目的，無法全盤改變他的強勢作風。

川普稱讚共和黨在此次選舉「大大成功」，顯示失去眾院多數仍不會對他造成多大掣肘。他甚至還意氣風發地以「中國捨棄了他們的『中國製造2025』」，來暗指他開打貿易戰的成功，也不屑地點出中國意欲短期內取代美國成為世界第一大經濟體的想法，「還差得遠」。

自習近平掌權以來，大陸接連推動包括軍事現代化及一帶一路等多項對外政策，又積極高倡深具民族主義意涵的「中國夢」，讓歐、美等國對其擴張企圖產生極大戒心。再者，民主黨眾院領袖裴洛西曾多次表達對中國竊取美國企業智慧財產權的反感，若她重新擔任眾議院議長，反而可能與川普攜手抗衡中國，據此兩國的貿易大戰恐難很快落幕。

川普可說是國際政經體制的挑戰者，其行事風格與近年來盛行的全球化時代格格不入，但他敢於正面對決中國對外擴張影響力的作法，卻讓各國陷入愛恨交織的複雜情結，既希望他運用美國政經實力來遏阻中國大陸的野心，卻又不願他向各國強行推銷雙邊談判，進而破壞好不容易達成的多邊經貿機制。

澳洲前總理陸克文認為此時的美中貿易戰不算是「新冷戰」開端，只能是「高科技前哨戰」。這對中國領導人而言確實是最難闖的關卡，因為當所有高科技的關鍵技術掌握在他國手中，中國充其量只能做個製造大國，永遠成不了氣候，這也是為何習近平要求大陸企業自行研發高科技關鍵技術的原因。然而在現實考量下，中國現階段只能選擇沉默讓步，不但少提民族復興夢，連「中國製造2025」也從官媒消失。

很明顯，川普眼中沒有所謂的美中「新型大國關係」，因為「讓美國再度偉大」是唯一目標，其副手彭斯10月初的華府演講只是吹響對中國的「檄文」，剛結束的眾院選舉挫敗已擋不住川普主義再次席捲全球的態勢。

期中選舉結果並未傷害到川普的領導權威，而共和與民主兩黨也逐漸取得對大陸採取強硬立場的共識，在美中彼此猜忌、川習無法推心置腹的情況下，G20場合恐變成各抒己見的表演舞台而已，難以從根本化解僵局。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)