派里級艦成軍 喜悅只有一天

2018年11月09日 04:11 中國時報 蘭寧利

有媒體問「我們為什麼還要買美軍的除役艦？」這個問題問得好，原因很簡單：一是沒錢，二是私心作祟，根本不想發展海軍。這兩個因素加起來效果更為明顯。

這兩年海巡署造新艦就像下餃子一樣，原因無他，直屬行政院海洋委員會，沒人跟它分搶預算，所以事情專一而好辦；海軍就完全不同，每年的國防預算本來就嚴重不足，能分配到建軍的投資門不但很有限，而且還要在陸、空軍私心傾軋及政治力介入之下，能夠分到要10年、20年才能看到成果的遠程海軍造艦計畫的實在少之又少。俗稱「十年陸軍，百年海軍」，百萬陸軍10年就可建成，但是海軍就沒那麼容易。

今天在國家財力困窘之際，花155億再建造一艘民國82年的成功級巡防艦是不可能的，除了財力問題，我們也沒有實質的建造能力，美方同意我們造8艘，我們絕造不出8艘半，那麼只有仰賴美軍汰除的廢艦。軍購兩艘汰除的派里級每艘售價只有成功級現造價的1/4，如果不是看在售價的份上，當時的國防部長就過不了關。沒錢造新船，又嫌美軍汰除的船太舊，那麼海軍「船從哪裡來」？好像台灣四面環海是假的；好像國家能源政策改變更加重海上交通線的比重，維護這條台灣的生命線也不放在心上。每年美國防部對國會的中共軍力報告都提到封鎖是對台軍事行動最有可能者，可是言者諄諄，聽者藐藐，此地完全無人理會。

今天大家都將未來押在「國艦國造」上，先不談下一代巡防艦已因載台太小而面臨戰系縮水的抉擇，因此下一代巡防艦在15年內全面取代老船勢必不可能。問題是在這15年內仍續讓現有的巡防艦執行任務，簡單地說，就是以上世紀70～80年代的武器系統對抗21世紀20年代的威脅，其間有40年的代差，在如此大的代差之下，兵力派出去那不是去作戰而是送至屠場。

我們不能指望今後15～20年海峽平安無事，一切等「國艦國造」的新船造好再說，這是絕對不可能的，一旦政治狀況生變，海空軍將第一個走上火線。當新船不能等，而當前又欠缺足以因應威脅的兵力，因此必須正視現有的紀德、成功（含派里）和康定級艦上面的戰系武器等有執行現代化更新的迫切需要，就如當年的「武進計畫」讓那些二戰型的老船戰力獲得大幅提升，也讓海軍從機械化躍進到數位化、飛彈化。換言之，海軍必須在建造新船的同時，推動現有兵力的作戰性能提升。所以我認為8日在歡迎兩艘派里級艦正式成軍時，喜悅只有一天，海軍應該立即展開成功（派里）級艦的作戰性能提升。

（作者為海軍退役中將）

(中國時報)