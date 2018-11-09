柯市長，對得起年輕人嗎

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中國時報

統計指出，台北市25至29歲的年輕族群失業率，創下民國100年以來的新高；而六都20至24歲者的失業率，台北市則以16.44%奪冠，最低的新北市僅7.53%。事實上北市青年失業率居高不下已持續一段時間，在柯市長任內20至29歲者的失業率均高於全台平均值，且為北北基宜桃竹等北部區域各縣市之首，但柯市府的回應，僅一句「北市青年的家庭環境不錯」輕輕帶過。

一般定義「青年」失業率，多以「15至24歲者」為對象。就台灣的情形來說，這個年齡層的青年泰半處於就學階段，到了22歲大學畢業才會考慮就業。因此北市府若說這個年齡層的青年，因為家境不錯不急著找工作，以致失業率偏高，還講得過去。但問題是台北市20至29歲者的失業率，在柯市長當政期間都是北部區域最高者，首善之區出現此等警訊，只能說柯市府對青年就業議題太輕忽。

柯文哲擅長以辦活動的方式與青年互動，在就業輔導部分，自有青年職場體驗實習博覽會，讓少年頭家了解勞動市場。不過從勞動局本身的調查便可發現，市長處理青年工作問題失準。因為扣除想就業及讀研究所的應屆大學畢業生，多數是「想提升個人競爭力」再尋職，顯然年輕人需要的是「技能強化」，非僅止於職場體驗。

新北市認為其近年之所以能降低青年失業率，在主動發掘、訪視隱性失業者，並針對其個人提供「一案到底」的服務，除此還搭配招商，催出工作來。反觀台北市，知名商圈接二連三出現人潮消退、榮景不再之情形；畫定都市更新的地方完成率不到1%，可見柯市長並未給台北市注入新的經濟成長動能，以致青年就業機會大減。

再者，柯市長為連任所提的青年政見，大多是降低生活負擔的公宅、托育主張，真正有益就業者僅止於「鼓勵創業」，包括最高額度100萬元的貸款，提供新創基地及創業服務。但很遺憾的，經濟部統計顯示，國人創業陣亡率超過9成，特別是柯市長沒有擘畫產業藍圖，如果只是任由提案創業再加補助，很可能4年過去，青年仍看不到可以安身立命的曙光。

青年就業為何會受到重視，除了避免人力資源的浪費外，更有維護青年自信，減少社會問題的意涵存在。4年前柯文哲在年輕人的襄助下，取得台北市長的寶座，然而4年來北市青年的失業率依舊居高不下，反而是其他的候選人已發現問題，提出海選人才媒合就業；培育符合城市願景的青年創業家等主張。

當今台灣政壇最受年輕人所肯定的柯文哲市長，能否通過新一輪的民意考驗，15天後見真章。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)

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