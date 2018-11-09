搶救迫在眉睫的東奧正名危機

2018年11月09日 04:11 中國時報 主筆室

中華奧會主席林鴻道對台灣能否順利參加2020東京奧運甚為憂慮，在行政院「體育發展委員會」警示，國際奧會已多次表達，對台灣執意舉辦東京奧運正名公投感到困惑，認為是利用奧運問題進行政治操作，違反奧林匹克憲章第27條之規定，即「國家奧會須維持其獨立自主性，並抗拒妨礙國家奧會遵守奧林匹克憲章規定之政治、宗教或經濟等任何形式的壓力」，台灣可能因此被撤銷會籍或停權，運動選手參賽權益可能受到衝擊。

蔡政府當然知道公投對我參加2020東京奧運的風險，行政院政務委員張景森指出，東京奧運正名公投只是台灣民主政治的日常，中華奧會應與國際奧會解釋清楚，台灣政府沒有立場阻止，但台灣也會遵守奧林匹克憲章，不會去干預國際性民間團體的奧會運作。外交部長吳釗燮進一步補充「中華奧會獨立行使職權，不受政治影響」，潛台詞顯而易見，蔡政府不阻擾、不支持奧運正名公投。預期正名公投即使通過，政府也「不會去干預奧會的運作」。

換句話說，外界擔憂中華奧會將按照公投結果向國際奧會提交正名申請，但這件事不會發生，也就不會出現國際奧會對中華奧會的相應處罰，台灣運動選手的參賽權益也不至於受到影響。

然而，這恐怕只是政府片面的樂觀估計，公投已引起國際奧會特別是中國大陸的高度警覺，國際奧會才會多次表達關切，大陸更是嚴密戒備，甚至不惜取消台中市的東亞青運主辦資格以示警。大陸評估，東奧正名公投是踏法理台獨紅線的第一步，若闖關成功，明年喜樂島聯盟的正名制憲公投就可能過關，從此沒完沒了，火苗必須立刻撲滅。

大陸從此項公投連署醞釀階段開始，就多次提出警告，希望民進黨政府制止，但實際行為上仍保持克制，進入連署階段亦未實質反制，希望民進黨與公投畫清界線。後來是林佳龍市長表態支持奧運公投，大陸認為有必要嚴肅警告，以免民進黨政府誤以為大陸會坐視台獨行為不管，因而運作取消台中市青奧主辦權。

有例在先，一旦正名公投通過，以大陸幾乎行出必果的影響力，中華奧會的權益勢必受到限縮，甚至可能被逐出國際奧會，我選手參賽權也可能被剝奪。當然，最壞的後果只是一種擔心，是林鴻道不便言明的憂慮，但我們需要為這件國王的新衣承擔如此巨大的風險嗎？

就在本月7日，一支台灣代表隊參加德國科隆的英特爾極限高手盃大賽2019 Katowice ESEA資格賽，已在首輪賽事中取得勝利，卻因為報名的護照國籍問題，被主辦方取消參賽資格，讓參賽選手錯愕。賽事主辦單位解釋，賽事依據聯合國的清單畫分區域和國家，台灣並不屬官方認定的任何一個地區，只能參加中國區賽事。電競運動只是國際賽事中的一個冷門項目，大陸都可以滴水不漏施加影響力，可見大陸對台獨意象警惕之深。

民進黨政府並非不知道正名公投的風險，更清楚其對兩岸關係及外交的衝擊。外在客觀環境限制正是民進黨兩度執政卻不敢實踐台獨的原因，礙於民進黨的台獨黨綱及一貫支持公投的價值理念，不便明言反對正名公投，只得仿效清咸豐英法聯軍入侵，兩廣總督葉名琛「不戰、不和、不守、不死、不降、不走」，坐待事件惡化，終致不可收拾。

蔡政府若有心維護運動選手參賽權益，就應呼籲民眾投下反對票，但行政院至今仍只是鄉愿地強調民主價值，把維護選手參賽權的重責大任丟給中華奧會，中華奧會只是民間團體，公平嗎？

某種程度上可以說，蔡政府在兩岸關係及國際空間問題上，陷入今天這種進退失據的困境，也是咎由自取。民進黨借助台獨正名的政治訴求，不斷挑動族群對立和統獨衝突，並從中獲得政治利益。隨著民進黨的壯大，台獨訴求也變得尾大不掉，執政之後就變成燙手山芋，成為自己的麻煩。

對外而言，要長期穩定執政，就必須釐清兩岸關係、擴展國際空間；對內而言，要對中華民國憲政體制能坦坦蕩蕩辯護清楚，就必須下定決心與獨派切割，向台灣人民、中國大陸及國際奧會表達「沒有台獨問題」的立場。鄉愿和投機的結果只會適得其反，只會讓獨派找到更多政治操作空間，讓大陸更不手軟打壓台灣國際空間，這將成為蔡政府無法擺脫的夢魘。

(中國時報)