競總搶人氣 旋轉木馬迎賓

新北市議員蔡淑君的競總宛如兒童樂園。（吳岳修攝）

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中國時報
／新北報導
新北市議員黃林玲玲競總內有爆米花機。（吳岳修攝）
新北市議員何淑峯在競總設了咖啡站。（吳岳修攝）

競選總部是候選人選戰大本營，有別傳統白冷燈光與宣傳海報牆面冷冰隔閡感，不少候選人打造特色競選總部，有歡樂時光兒童樂園，也有忘憂解愁溫馨咖啡廳，希望淡化政治味，吸引更多選民。

新北市議員何淑峯主打親子溫馨系列，新莊競選總部設在幸福東路上取名「幸福站」，採粉紅色調設計，設有幸福站牌與座椅的布景，吸引不少路人佇足打卡拍照，進門右邊牆面有大幅「淑峰咖站（台語卡讚）」彩繪，咖啡廳要跟選民喝咖啡搏感情。

「林口阿姨」蔡淑君的競選總部充滿著歡樂氣氛，還沒走進林口文化二路與信義路口的總部，最先映入眼簾的就是總部旁廣場一座座夢幻旋轉木馬、仿古小火車、籃球機與彈珠台。

好吃的 咖啡、爆米花

新莊「媽祖婆」黃林玲玲議員競選總部用「人情味」來布置，一走進位地下室的大廳，門口服務人員親切微笑迎了上來，讓每位來訪的選民感受VIP貴賓般的享受，黃林玲玲還特地設置一台爆米花機，只要她人剛好在現場，一定親手遞上美呼熱騰騰的爆米花，選民笑稱「吃到媽祖婆親手給的爆米花，會保平安哦！」

好玩的 籃球機彈珠台

板橋區候選人葉元之的競選總部，巧思運用「元之」與「原汁」的諧音，在總部內開起了水果攤，取名「侯大啦（乎乾啦），原汁原味水果攤」，結合小額捐款的功能，只要選民捐款100元，即可獲得現榨柳橙原汁一杯，捐款350元可獲印上姓名或相片的馬克杯一只，也讓選民直呼有趣。

(中國時報)

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