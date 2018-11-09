2018年11月09日 04:11 中國時報 主筆室

台北市長柯文哲的競選總幹事小野拍片挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，引發柯綠合作、操作棄保的質疑聲浪，不僅打亂了柯粉和韓粉的美好想像，也還原了柯文哲綠色的本質。國民黨的市長候選人丁守中緊咬不放，狠批小野是「綠色文化門神」，為此小野痛哭駁斥，指稱這場選舉「看到人心最黑暗的一面」。

小野是文化人，政治屬性上的確是「逢綠必挺」，這也無妨，文化人都有政治理想，許多文化人也是「逢藍必挺」。但文化人大都守著分際，頂多選舉時表態而已，不太介入政治。介入政治的文化人也有，像龍應台、楊渡，即使從政，也總能維持他們一貫的理念，重點是不會介入政商利益。

丁守中批評小野是「綠營文化門神」，不只把持很多文化部電影輔導金，而且總統府的大型活動、台中花博也全包了。文化人介入太多政商利益，當然容易是非上身，淪為政治的次級團體或政治打手。小野出道確實受惠中影，圈內人甚至批判他和吳念真獨霸中影資源長達10年之久。也難怪丁守中批評他「在中影被民進黨羞辱、攻擊的時候，你不但沒有一絲溫暖，還落井下石。」

怕熱就不要進廚房，文化人既然要淌政治渾水，就得承受政治人可能被翻攪祖宗八代的醜事，小野在攪亂一池春水之後，痛哭喊冤，實在哭得很假，柯文哲說他進廚房燙傷了，還得幫他「惜惜」。

小野痛哭「看到人心最黑暗的一面」，他引爆的震撼彈威力已經把柯P的選情搞得暗無天日，並預告接下來還有震撼彈。他的淚難道不是鱷魚的眼淚？文化人要維持清譽，還是離政治遠一點。

(中國時報)