金門縣長候選人過招 喊出4年不支薪

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中國時報
／金門報導

金門縣長選舉6搶1，競爭十分激烈。競選連任的陳福海和國民黨楊鎮浯2大陣營展開口號大戰外，被支持者指為「金門韓國瑜」的謝宜璋也以「我們不一樣」為競選主軸，加碼當選後4年都不領薪水，成為鄉親熱議話題。

楊鎮浯推出「真實」口號和文宣系列，強調自己是「真誠的做人、實在的做事」，要與不斷講謊話，欺騙鄉親4年的對手明顯區隔。

但主要對手陳福海陣營則以他的立委任期才做一半，就接受國民黨徵召參選縣長，讓金門少了一席立委在中央發聲，抨擊他「真心不幹、實在落跑。」

陳福海則強打「政策不中斷、福利不縮水」，喊出魄力和承擔的競選口號，強調自己是認真做事的縣長，要一肩扛起再為金門打拚4年的重擔。楊陣營則反擊陳福海的「魄力」是做歷任縣長都不敢做的事，一手主導金酒赴東北試釀案，導致金酒核心技術外洩，商業利益受到嚴重損害。

喊出「我們不一樣」競選口號的謝宜璋則批判陳福海、楊鎮浯躲在縣長、立委的背後喊話，讓人看破手腳，與他對拓展金酒在大陸版圖，讓未來鄉親福利更好，具有大戰略、大思維的規畫，真的完全不一樣。

另如洪志恒的「權勢結構倒，金門一定好」，強調自己單槍匹馬，沒有班底就沒有施政包袱，才是真正的縣長好人選。

(中國時報)

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