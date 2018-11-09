2018年11月09日 04:11 中國時報 楊艾俐

美國期中選舉和台灣九合一選舉同月舉行，我稱之為「最新兩國論」，隔著太平洋，兩國都戰火劇烈，美國的期中選舉總算結束了，很多美國人鬆了口氣，台灣人還得撐半個多月，焦慮、不安才得解脫。

這次美國選舉改選聯邦眾議院全部435席、參議院100席中的35席，以及36個州的州長，各州議會也全部改選。這次選舉結果，《日經新聞》的標題最得我心：〈沒有失敗者的選舉〉，共和黨保得參議院，民主黨掌控眾議院，州長選舉民主黨多贏了7席。可以想見將來美國的政治僵局會更多，眾院通過的議案，參院不願意通過，雙方互相攻訐將比現在還頻繁。

在開票當晚，我一面看選舉結果，一面看Netflix今年發行的新電影《7月22日》，還原2011年在挪威一位槍手槍殺近80位年輕人、300位受傷的慘案，當然凶手罪無可逭，但是凶手在法庭陳述，自己從事一場聖戰，保護挪威價值觀，阻止回教移民入侵，而戰爭有傷亡，是必須的。

挪威近30年來，保守黨除短暫執政外，幾乎全是工黨（左派）執政，右派政策、理念沒有機會實現，例如減緩回教移民、加入歐盟。右派累積不滿變成夙怨，很多人就加入右派激進派，也就有這樣極端的凶手。

所以政黨輪替是健康也是必然的。由於川普在這兩年間，大部分施政如移民、通俄門、退出巴黎氣候協定，甚至用人方面都受到最嚴苛批判。主流輿論認為他會慘敗，到後來只輸掉了眾議院，算是慘贏。能夠慘贏的關鍵還是在經濟定江山。美國從2000年起，經濟就不及格，川普的確擅長處理經濟，不單是減稅，使企業利潤增加，股市不斷攀升，他當選以後，道瓊指數已升高30%，就連打貿易戰，各類股指數與年初相近，而中國上證指數至少已跌了1/4，共和黨和民主黨處理經濟問題的能力高下立見。

民主黨原本期待藍色狂潮席捲，但是狂潮變成漣漪，只獲得眾議院多數，36席改選的州長，民主黨獲得16席，共和黨獲19席（一席是無黨籍的阿拉斯加州），要彈劾總統過程冗長，而且絕對通不過參院。對川普的攻擊也只能阻擋他的法案過關，例如保有歐記健保。

經過這次期中選舉，川普的美國優先、與中國打貿易戰都不會改變，也就是抵禦外侮已經是美國的共識，不用費心擁抱多元、全球化，很多美國人認為歐巴馬時代對中國崛起、搶奪美國經濟霸權漫不經心，現在是警惕並且採取行動的時候了。

未來兩年美國會比現在更分裂，但是美國仍有其核心價值觀，政府吵架，小老百姓只要認真工作，都有辛勞所得。更重要的是有很多制衡機制，不容川普超過分際或者整碗捧走，獨占執政利益，政治是黨派對黨派，而不是執政黨對手無寸鐵的候選人或小老百姓。

厭惡川普的人期待兩年後可以翻盤，但是這個願望似乎也難實現，川普絕對會競選連任，而民主黨競選的可能人選，只有前副總統拜登和女參議員華倫，前者已近80歲，後者知名度不高。到時只有共和黨人厭惡川普至極，含淚投民主黨候選人，才可能江山變異，否則美國及世界還得忍受他6年。

(中國時報)