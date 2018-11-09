小野挺綠 白色基本盤鬆動

2018年11月09日 04:11 中國時報 胡幼偉

柯文哲的競選總幹事小野竟然拍片公開支持民進黨高雄市長候選人陳其邁。此舉一出，立刻引發高度質疑或批評，柯自己評估，到底對其選情是加分還是扣分，實難估算。

論其影響，要分幾方面來看。首先，對柯P的鐵桿粉絲而言，因為對柯已有如著魔般的好感，因此，不管現在再有什麼風波，都已鐵了心不會動搖對柯的忠誠支持程度。對這類選民，小野支持陳其邁，他們不會在意，投票時也不會受影響。

其次，對4年前支持柯P的綠營選民而言，小野此舉明顯是在向綠營示好，希望的當然是綠色選民重新確認，骨子裡，柯還是傾綠的，也就是說，小野的目的是要台北市的綠營選民認知到，台北市長選舉，其實是兩個綠的對抗一個藍的，而既然一人只能投一票給一位市長候選人，綠民是不是就要在最後關頭再想想，到底該支持姚還是該支持柯呢？換言之，小野此舉，當然就是繞著彎子，要台北市的綠民棄姚保柯了。

然而，要操做棄保，先決條件有二。其一，被棄者絕無當選可能，這一點，姚文智的現況還算接近。其二，被保者和被棄者的支持者有幾近完全一樣的政治價值觀；或者，也可以說，被保者與被棄者有非常相近的政治理念，尤其在最關鍵的核心理念上是一致的。在這方面，棄姚保柯就有問題了，因為，柯在兩岸政策上支持兩岸一家親，跟民進黨不同調。於是，台北市的綠民有多少人願意放棄台獨理想，轉而去力保搞兩岸一家親的柯文哲，就不是那麼有把握了。

最後，值得注意的是，柯P之所以能紅到今天，靠的是中間選民對藍綠鬥爭的厭惡，而柯就是他們所謂走中間路線、不藍不綠的心理投射對象。他們支持柯，就是因為他是非藍非綠的白色政治人物。現如今，白色柯文哲的競選總幹事小野公開挺綠，柯也沒有立刻叫小野離開，看在中間選民眼裡，會怎麼想？是不是會恍然大悟，原來柯P只不過是「白皮綠骨」的政客而已？那中間選民還會再支持柯嗎？

所以，總結而言，小野公開挺綠，能不能激起台北市綠民的棄姚保柯，還很難講；但毀了柯P的白色形象，則是確定之事。而柯一旦沒了這個白色標籤，便立刻失去了政治市場上的定位利基，甚至立刻有「以白欺眾」的政治生涯危機。

小野之害柯P，正在於此！真正的關鍵是：柯的基本盤在於白色選民區塊，先不要說靠棄保能拉到多少票；小野一挺綠，柯的白色基本盤就鬆動了，基本盤都守不牢，要怎麼勝選呢？

至於小野挺陳其邁，其實也坐實了陳在高雄已陷入危局的普遍觀察，否則，還需要柯陣營來挺他嗎？對於姚文智呢，那傷害當然就更大了。柯陣營公然操作棄保到這種地步，大家都在問：姚到底在幹嘛呢？（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)