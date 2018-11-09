2018年11月09日 04:11 中國時報 呂昭隆

最近流行「打」假新聞，「打」假消息這個名詞，對新聞工作者來說，聽起來相當刺耳。政治人物為了權力或利益，放假消息的，不勝枚舉，現卻倒過來，把自己說成是受害者，還對著媒體指東道西。對媒體工作者而言，政治人物最不可信，說出來的話都該懷疑，才是盡職。

政治人物放假新聞最著名的事件，即是南線專案。陳水扁當總統時為了掩飾貪瀆，扯了個漫天大謊，編了個南線專案，說是機密的情報工作，還謊稱派人在北一女校門口前交錢給在敵後工作的「甲君」，事後被檢察官陳瑞仁拆穿，全無此事。

陳水扁編的南線專案，最初是透過媒體放這個假新聞。阿扁找了家政治立場相近並信任的媒體，給了大獨家，由於故事精彩，這家媒體以頭版頭刊登。對刊登的媒體言，這是府方高層說的，這個機密情報行動叫「南線」，有情報員的代號，連支付情報員的時間與地點都有，所以當做是大獨家，沒想到是則假新聞。

這則總統府編的假新聞見報後，由於說的太活靈活現，竟出現總統府高官親自到北一女大門口，把情報經費交給敵後情報員「甲君」的007情節，而且用的錢還是扁自己的「私房錢」，國務機要費來貼的。這種說法，一看就有問題。

南線專案新聞見報當天，我即打電話訪問前國安局長丁渝洲，他說，民主國家中，總統或首相親自下海搞「地下情報組織」的，只有二次世界大戰的邱吉爾一例，之後，便未有所聞。他說，陳總統在總統府裡搞南線，只能騙外行人，他不相信。我沒有寫丁渝洲的名字，以不具名的方式，報導了他對南線專案的質疑。

再者，堂堂一個總統，怎會自己掏錢做敵後情報？只要下道命令，自然會有相關單位負責情報經費。若真是阿扁自己貼錢，情治首長如此不上道，官位一定難保。此外，讓「甲君」自己蒐集發票，還跑到北一女拿錢，更是情報界罕見的做法。如果「甲君」是重要情報員，絕不會讓他拋頭露臉，還得四處找發票報帳，這種不尋常的舉止，只會增加「甲君」身分曝光的危險性。

然而，媒體懷疑歸懷疑，也沒有陳水扁與府方說謊的證據，況且府方以機密之名掩護，媒體無從查證，只能寫出疑點，一時也無法反駁這則假新聞。最後拆穿北一女大門口交錢的007情節故事，是檢察官陳瑞仁。

陳瑞仁很快拆穿阿扁，方法很簡單，他找出「甲君」人不在台灣的證明，既是人不在台，如何於北一女當面交付錢。陳水扁說了一個謊，為了圓這個謊，又說了好幾個謊；阿扁的貪瀆案一一爆發，就是從南線專案這則假新聞開始的。

(中國時報)