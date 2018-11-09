抗癌小鬥士 接力賽勇敢衝線

2018年11月09日 04:11 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

周大觀基金會8日頒獎表揚抗癌天使、小鬥士，追光勇士嚴榮宗現場揮毫作畫捐助弱勢癌童，血癌正向勇士黃紹華親自出席領獎（小圖）。（杜宜諳攝）

周大觀文教基金會為鼓勵弱勢的罹癌學生，特別設置「抗癌圓夢助學基金」，昨（8）在中正紀念堂頒給9位抗癌學生，包括學童黃紹華在小學六年級時確診罹患癌症，原本喜歡打籃球的他，只能雲林彰化兩地跑化療，曾跟師長說想要回學校跑大隊接力賽，為完成他的心願，醫院特別准假2小時，讓黃紹華跑最後一棒完賽，抵達終點時全校師生歡呼鼓掌，是生命鬥士典範。

周大觀文教基金會董事長郭盈蘭表示，獲頒2018周大觀抗癌圓夢助學金學生共有100位，每人2萬元，希望罹癌學生能努力向學、忘記病痛，活出希望。包括昇恆昌公司副董事長吳秀光、矯正署副署長周輝煌及中國時報副總編輯郭石城等人受邀出席頒獎典禮，郭石城副總編輯推崇昇恆昌公司多年來以實際行動支持周大觀文教基金會，讓愛得以發揚光大，也期待社會更多企業能一起投入公益活動，讓台灣更美好。

同學、導師一起陪跑

原本就讀雲林縣石榴國小六年級的黃紹華，去年2月晚上回家後全身痠痛、大小腿莫名出現瘀青，經過6次看診抽血檢查，才被確診是血癌。醫生建議轉院到台北台大醫院，抗癌醫療設備較齊全，但紹華的家境不好，無法北上治療，於是選擇就近的彰化基督教醫院，讓現階段的紹華接受最好的治療。現在病情較穩定，利用周末從雲林到彰基做化療，一次都要花6個小時以上。

紹華在醫院化療時，表達想參加學校運動會的意願，後來順利向院方請假2小時，讓他能返校參與運動會，為讓紹華能有參與感，學校特別讓他負責大隊接力最後一棒。

原本媽媽希望他用走的就好，不過紹華看到全班同學為了他衝刺，他說「這是大隊接力，我也想和大家一起跑」，但紹華的體力不堪負荷激烈奔跑，沒多久就慢了腳步，後來紹華的全班同學、導師都陪伴在旁跑完最後100公尺，其他班同學更特別讓紹華首個衝過終點線，留下感人的一幕。

嚴榮宗篆刻書畫繽紛

另外，自幼罹患小兒麻痺症的台裔加籍嚴榮宗，將篆刻與繪畫結合成精美的畫作，甚至成為加拿大SFCA肯定的國際畫家。全球知名品牌Rosemary畫筆公司更以他的名字來為兩套新出的畫筆命名。今起嚴榮宗畫展在中正紀念堂3樓四展廳展出，到11月21日止。

(中國時報)