郭旭崧條款 教部修法明定相當教授

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中國時報
／台北報導

陽明大學去年進行校長遴選時，候選人郭旭崧以「相當教授」當選校長，引發爭議。教育部最近預告修訂「教育人員任用條例施行細則」，增列條文規範「相當教授」和「相當副教授」的範圍及資格條件，避免郭旭崧事件再度發生。

依規定，國立大學校長須具教授資格。但去年陽明大學校長遴選時，郭旭崧原本只是副教授，但遴委會依教育部之前的函釋，以郭未經過教評的北醫兼任講座教授經歷，就認定他為教授，他成為國內第一個以副教授當選國立大學校長的人。監察院因此糾正教育部之前的函釋是違法擴張「相當教授」的範圍及資格。

為避免郭旭崧事件重演，教育部最近預告修訂「教育人員任用條例施行細則」，增列條文明確規範必須符合以下三項條件之一才具有「相當教授」的資格。

一、曾任大學專任或兼任教授級專業技術人員或研究員；二、曾任專科以上學校講座教授或榮譽教授，具博士學位或其同等學歷證書後，曾從事相關之教學及研究工作8年以上，有創作或發明，在學術上有重要貢獻或重要專門著作。

三、曾任公立學術研究機構研究人員或研究技術人員、財團法人研究組織研究人員或公民營事業機構研發部門研發人員，具博士學位或其同等學歷證書後，曾從事相關之教學或研究工作8年以上，有創作或發明，在學術上有重要貢獻或專門著作。

至於「相當副教授」，則必須符合下列二項條件之一。一、曾任大學專任或兼任副教授級專業技術人員或副研究員；二、曾任公立學術機構研究人員或研究技術人員、財團法人研究組織研究人員或公民營事業機構研發部門研發人員，具博士學位或其同等學歷證書後，曾從事相關之教學或研究工作4年以上，並有專門著作。

(中國時報)

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