湯唯求逼真命黃覺割背留傷

2018年11月09日 04:12 中國時報 徐桐炘 報導

黃覺（右起）和畢贛、陳永忠、李鴻其暢聊在貴州拍片的趣事。

2018金馬影展開幕片《地球最後的夜晚》記者會8日在文華東方酒店舉行，導演畢贛和演員黃覺、李鴻其和陳永忠共同出席，演員陣容還包含湯唯和張艾嘉，黃覺在片中飾演湯唯的情人，他大讚湯唯：「是我見過最專注的女演員之一。」

湯唯當時為拍一場背部有紅色傷痕的戲，化妝師畫不夠像，湯唯直接說：「黃覺你幫我在路上撿個瓦片，劃在我背上，別人不敢動手，就你來吧！」黃覺表示只能咬牙閉眼下手，最後傷口留在背上好幾天，湯唯也毫無抱怨。

入圍金馬5獎

《地球最後的夜晚》入圍金馬最佳劇情長片等5獎，其中60分鐘一鏡到底的3D長鏡頭，經歷無數排練才驚險完成，有懼高症的黃覺必須溜索下山，他感謝客串一角的明道探班後，貼心回台為他設計溜索座椅的安全帶，張艾嘉則拿著火炬等待黃覺出現，但一度被燙傷手，搭機離開前還跟畢贛開玩笑：「我出不了海關，因為指紋被燒掉了！」片中一來一往的桌球戲也是真實呈現，畢贛笑說：「我就給我弟200元（約880台幣），叫他幹掉黃覺就對了。」

畢贛3年前以《路邊野餐》拿下金馬最佳新導演，新片堅持繼續在家鄉貴州凱里拍攝，黃覺為該片在凱里住11個月，他搞笑說：「我以為在拍真人秀，第一天就把我扔到導演山上的外婆家。」李鴻其待2個月，拍10多場戲只露臉3個畫面，連和湯唯的暴力場面都被剪掉，他笑說：「畢贛說我是他第一個訂的演員，我以為是男主角呢！」但畢贛保證已將最珍貴精彩場面留下，其中李鴻其邊吃蘋果，同時涕淚縱橫的特寫鏡頭，震撼又深刻。

(中國時報)