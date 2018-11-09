賈靜雯聯手主廚端金馬晚宴佳餚

2018年11月09日 04:12 中國時報 何書青 報導

賈靜雯以活動大使身分出席金馬開幕晚宴記者會，並現場料理創意麻花麵。（粘耿豪攝）

以食用花點綴的「紅玉珍奶泡芙」飄散濃濃台灣味。（粘耿豪攝）

第55屆金馬獎將在17日舉行，8日的金馬開幕晚宴以美酒佳餚為影展揭開序幕。台灣經典的王品牛排連3年受金馬青睞，掌廚金馬開幕晚宴及17日的金馬紅毯酒會料理。昨開幕晚宴邀來活動大使賈靜雯和王品牛排主廚林正德聯手，示範晚宴料理中以「賈以食日」麻花麵，變化出有著優雅西式扮相、中式噴香滋味的創意麻花麵。

王品牛排集結金牌主廚們打造奢華晚宴，包含選用一頭牛只有2.9％的珍貴食材USDA Prime牛排，料理出「溼式熟成黑松露紐約客牛排」，溼式熟成40天，再淋上XO白蘭地、撒上現刨空運來台的義大利新鮮黑松露，豪氣十足；今年更端出有火腿界勞斯萊斯稱號的西班牙伊比利火腿，經長達24個月熟成，由主廚現場現刨製成「無花果生火腿沙拉」，令人胃口大開。

金馬晚宴也分享台灣再度主辦世界花卉博覽會的榮耀，從沙拉、湯品、主菜、甜品等都有以花入菜的繽紛料理，其中「紅玉珍奶泡芙」更飄散濃濃台灣味。這份「花綻繆思．金馬盛宴」不只有金馬獎貴賓能品嘗，民眾即日起也能在全台王品牛排13家門店享用。

(中國時報)