劉以豪「要緋早就緋」 撇戀郭雪芙

陳庭妮（右起）、劉以豪、李千娜昨為新戲造勢。（粘耿豪攝）

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中國時報
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劉以豪和陳庭妮、劉子千、李千娜、鄒承恩、徐鈞浩主演的歐銻銻新劇《種菜女神》8日首映，前陣子劉以豪和「螢幕情侶」郭雪芙二度合作傳出緋聞，他昨笑說：「是劇組做的吧，要緋早就緋了，我們太熟了，拍《喜歡一個人》到現在，認識她都5年了，我永遠記得她像大姊頭一樣照顧我。」

劉以豪說，當時訪問的麥克風遞上來都是郭雪芙幫他擋，他可以直接講「真的很喜歡她」，但不是那種喜歡。提到這次在《女神》合作的陳庭妮，他說上次合拍電影還不熟，這次在花蓮拍戲，「想不到她這麼好相處，因為角色要下田插秧，拍完後，彼此的臉是開心享受的，沒有隔閡。」女神讓他刮目相看。

劉以豪談到這次角色，他打趣以智障形容，因為有點ㄎㄧㄤ。從男模大賽出道至今邁入第10年，他自剖以前想當聰明藝人，話少是因為怕講錯話，4年前開始調適和放鬆，「現在就接受自己不好的樣子」。他在韓國人氣旺，已有不少工作邀約，年底確定將出席韓國一年一度的「Asia Artist Awards」盛典。

劉子千和爸沒聯絡

劉子千昨以蓄鬍型男模樣出席，他全身毛髮茂密，自嘲鬍子像野豬毛必須常整理；他拍這部戲和劉以豪建立好交情，現在還會互傳微信關心。劉子千被問有沒有跟爸爸劉家昌聯絡，他僅說「沒聯絡」，起身離開迴避敏感話題。

(中國時報)

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