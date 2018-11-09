袁詠琳情斷紀亞文催生新曲

袁詠琳和伊林名模蘇暐淇(左)、隋玲(右)一同出席美國棉秋冬發表會。（粘耿豪攝）

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中國時報
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袁詠琳8日出席美國棉2018秋冬服裝秀，首唱代言歌曲〈終於勇敢了〉，部分靈感來自曾情牽5年的前男友紀亞文，她打趣笑說：「謝謝他給我靈感，要給他版權費。」兩人數度分合，她表示分手雖然很痛苦，但唱完這首歌以後心裡釋懷不少，現在兩人仍會在彼此生日送上祝福，或是關心對方，現階段不會復合，但也沒把未來說死。

袁詠琳14日將迎接32歲生日，她要和教會到澳洲去學音樂相關課程，她笑說以前想像32歲的自己已經結婚，現在決定把結婚年齡調到35歲；她身邊不乏追求者，半年來約有超過5人對她示好，不過她表示現階段仍在調整心態，希望下一段戀愛能以結婚為前提。

考慮34歲後凍卵

她昨和可愛的混血小男童一起走秀，讓她母愛大噴發，直呼好想要有一個這麼帥的兒子，她想生2、3個小孩，若34歲後還沒有生，會考慮凍卵。

伊林娛樂名模隋玲近年轉戰演藝圈發展，已4、5年沒走秀，昨坦言心情緊張，但一上台馬上有了享受舞台的感覺，她剛結束戲劇拍攝，在上導演洪子鵬的課充電；同門的蘇暐淇則說，自己因在模特兒界的身高不算高，很少有機會走大舞台，這次難得可以跟這麼多可愛的小朋友走秀，讓她相當開心，她近期也在上戲劇指導的課充實自己。兩人都相當喜歡小朋友，昨天在後台看得心花怒放。

(中國時報)

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