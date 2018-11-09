林心如歡喜過三節

林心如坦言一年中最喜愛過節，還會在派對時大玩交換禮物的遊戲，此次出席活動趁機為好友們物色禮物，林心如穿COACH印花洋裝2萬3800元、Moto黑色皮衣5萬7800元、繫帶麂皮長靴2萬9800元，拿Coach Create訂製Dinky閃耀金屬藍手袋1萬9300元。（COACH提供）

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中國時報
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COACH以璀璨燈光、耀眼金色禮盒及活潑動物圖騰為主題，於台北信義新天地A8前開啟Holiday系列限定概念店。（COACH提供）
COACH Rexy像素恐龍圖騰毛衣，1萬6800元。（COACH提供）
COACH Party Animals印花iPhone XR手機殼，4500元。（COACH提供）
COACH Trail Party Mouse派對老鼠印花手袋，1萬6800元。（COACH提供）
COACH Dreamer 21金屬皮革手袋，1萬6800元。（COACH提供）
COACH可愛豬Paul零錢包，3900元。（COACH提供）

女星林心如昨（8日）受美國品牌COACH之邀，出席Holiday系列限定概念店開幕。自稱非常喜愛過節的她，透露年底是一年中最喜歡的時間，除了有耶誕、新年外，更俏皮得將自己生日也設定為一個重要節日，笑說每次遇到這「三節」都會事前排開工作，趁機與三五好友們聚會。

節慶開趴玩交換禮物

在演藝圈擁有好人緣的林心如，坦言常在節日派對時舉辦交換禮物遊戲，並稱讚身邊朋友們的送禮品味，而她自己在挑選禮物時，也會依照每個人不同的個性而定。趁佳節將至，林心如更首次體驗品牌的Create個性化服務，藉小巧Dinky手袋上裝飾的生日數字、象徵長壽的櫻桃等徽章為自己許願，她笑著解釋這些圖騰代表的寓意：「希望可以活久一點陪我女兒。」

Holiday系列找動物助陣

因應年末佳節誕生的Holiday系列限定概念店，再度於台北信義新天地A8前登場，整體視覺以金色禮盒及耶誕櫥窗為靈感打造。本次系列中，除了有具代表性的Rexy恐龍及Uni獨角獸外，還請來可愛豬Paul、青蛙Freja、歌劇演員老鼠Max等好友一同助陣。而這些多才多藝的動物們，也如同一群淘氣朋友般，為熱鬧的派對增添無限趣味，並彰顯COACH融入童心的美式精神，亦邀請眾人於11月25日前蒞臨同歡。

(中國時報)

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