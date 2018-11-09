送暖重症童 募禮物起跑

台灣大哥大基金會執行長劉麗惠（右起）、台灣大哥大基金會董事長張善政、重症病童小倫子和父母親、世界網球球后詹詠然、瑞信兒童醫療基金會創辦人吳春福、重症病童阿鴻和母親。（陳俊吉攝）

友善列印
中國時報
報導
微樂心溫度禮物認捐流程

重症病童和一般兒童一樣都有夢想，卻有更多與重症搏鬥的日常。小學一年級的阿鴻，因先天左心臟發育不全，以致於供氧不足容易氣喘，他希望能當耶誕老公公，這樣就能獲得麵包超人扭蛋機；罹患史蒂芬強生症候群導致雙眼全盲的國三生阿凱想要一台電子琴，「這樣才能彈琴給阿嬤聽，還要黏阿嬤黏到200歲」。

為了讓更多像阿鴻、阿凱這樣的生命小勇士達成心願，台灣大哥大基金會第四屆《微樂心溫度》冬季禮物募集活動正式起跑，今年期盼能達成募集308份禮物的目標，鼓勵這些孩子們以正能量擁抱未來。

小勇士心願 等人來臂助

繼去年與雙福基金會、白永恩基金會等公益夥伴合作，幫助偏鄉弱勢長者達成心願後，今年再與國內唯一以整體兒童醫療為服務核心的瑞信兒童醫療基金會合作，要為308名重症病童募集禮物，即日起到12月7日，只要透過「微樂志工」公益平台網站或APP就能認捐禮物，幫助這些與病魔對抗的小勇士們實現心願。

包括台灣大哥大基金會董事長張善政、台灣大哥大總經理鄭俊卿、世界網球球后詹詠然、網球名將莊吉生、高球名將徐薇淩、2018台灣大種福電代言人郭婞淳、富邦悍將高國輝、林哲瑄，以及富邦勇士張伯維和賴廷恩等名人與球星，都以實際行動幫助這些小勇士們達成小心願。

前3屆募禮物達成率100％

世界球后詹詠然昨天親自出席活動，現場穿起圍裙獻出烘焙處女秀，首次展露她私藏多年、不為人知的好手藝，當場完成抹茶起士蛋糕，並且親手把抹茶蛋糕送給出席活動的生命小勇士阿鴻與小倫子，希望他們健康快樂的長大。

張善政表示，前三屆已幫弱勢偏鄉族群成功募集873份禮物，達成率100％，充分展現社會柔軟善良的心。印象最深刻的是去年12月他帶著來自社會各界的愛心禮物前往台東大武，為曾是運動健將卻因意外和中風導致行動不便的哲賢和相依為命的老媽媽獻上暖衣好過冬外，基金會還與富邦建設準備了一個大驚喜，就是幫母子倆修繕漏水的屋頂。

雙11推出優惠專案

此外，近期適逢雙11購物潮，台灣大亦自即日起至11日，攜碼或續約用戶月付999元，綁約30個月，除享雙飽外，再送網外50分鐘，還可把iPhone 6s Plus 32GB版0元帶回家；若搭配699元，綁約30個月，同享上網吃到飽，專案價再下殺4000元，iPhone 6s Plus 32GB版只要3500元。

(中國時報)

Le coq GOLF聯名外套 吹時尚風 全國電子 瘋預約搶破盤價

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。