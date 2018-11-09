送暖重症童 募禮物起跑

2018年11月09日 04:12 中國時報 陳大任 報導

微樂心溫度禮物認捐流程

重症病童和一般兒童一樣都有夢想，卻有更多與重症搏鬥的日常。小學一年級的阿鴻，因先天左心臟發育不全，以致於供氧不足容易氣喘，他希望能當耶誕老公公，這樣就能獲得麵包超人扭蛋機；罹患史蒂芬強生症候群導致雙眼全盲的國三生阿凱想要一台電子琴，「這樣才能彈琴給阿嬤聽，還要黏阿嬤黏到200歲」。

為了讓更多像阿鴻、阿凱這樣的生命小勇士達成心願，台灣大哥大基金會第四屆《微樂心溫度》冬季禮物募集活動正式起跑，今年期盼能達成募集308份禮物的目標，鼓勵這些孩子們以正能量擁抱未來。

小勇士心願 等人來臂助

繼去年與雙福基金會、白永恩基金會等公益夥伴合作，幫助偏鄉弱勢長者達成心願後，今年再與國內唯一以整體兒童醫療為服務核心的瑞信兒童醫療基金會合作，要為308名重症病童募集禮物，即日起到12月7日，只要透過「微樂志工」公益平台網站或APP就能認捐禮物，幫助這些與病魔對抗的小勇士們實現心願。

包括台灣大哥大基金會董事長張善政、台灣大哥大總經理鄭俊卿、世界網球球后詹詠然、網球名將莊吉生、高球名將徐薇淩、2018台灣大種福電代言人郭婞淳、富邦悍將高國輝、林哲瑄，以及富邦勇士張伯維和賴廷恩等名人與球星，都以實際行動幫助這些小勇士們達成小心願。

前3屆募禮物達成率100％

世界球后詹詠然昨天親自出席活動，現場穿起圍裙獻出烘焙處女秀，首次展露她私藏多年、不為人知的好手藝，當場完成抹茶起士蛋糕，並且親手把抹茶蛋糕送給出席活動的生命小勇士阿鴻與小倫子，希望他們健康快樂的長大。

張善政表示，前三屆已幫弱勢偏鄉族群成功募集873份禮物，達成率100％，充分展現社會柔軟善良的心。印象最深刻的是去年12月他帶著來自社會各界的愛心禮物前往台東大武，為曾是運動健將卻因意外和中風導致行動不便的哲賢和相依為命的老媽媽獻上暖衣好過冬外，基金會還與富邦建設準備了一個大驚喜，就是幫母子倆修繕漏水的屋頂。

雙11推出優惠專案

此外，近期適逢雙11購物潮，台灣大亦自即日起至11日，攜碼或續約用戶月付999元，綁約30個月，除享雙飽外，再送網外50分鐘，還可把iPhone 6s Plus 32GB版0元帶回家；若搭配699元，綁約30個月，同享上網吃到飽，專案價再下殺4000元，iPhone 6s Plus 32GB版只要3500元。

(中國時報)