全國電子 瘋預約搶破盤價

全國電子的LG清潔機器人今（9日）起開搶，特價1萬8900元，送價值1萬490元的ASUS 14吋四核心筆電，限量1000台。（全國電子提供）

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中國時報
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全國電子的ASUS i5 256SSD 2G獨顯輕薄筆電，原價3萬2900元，61折特價1萬9900元，限量100台。（全國電子提供）
全國電子的伊萊克斯Electrolux HEPA版吸塵器今（9日）起開搶，原價2萬4900元，52折特價1萬2900元，送4件吸頭大全配，限量800台。（全國電子提供）

全國電子今年也來湊雙11的熱鬧，一次結合線上下平台，即日（9日）起至13日推出「全館破盤價」優惠，在全國電子官網上開放百款限量3C家電，讓消費者能以瘋狂價預約搶購，再到指定門市購買，像是剛上市的iPhone手機、超輕薄筆電等均下殺優惠，活動期間全館指定家電祭出9折，大型家電如電視、冰箱等都狂降最高5000元，還有滿額享1元加購商品活動，讓消費者一次在年底入手新家電。

此次全國電子的「全館破盤價」優惠中，不少3C商品都降價，像是ASUS i5 256SSD 2G獨顯輕薄筆電，直接現省1萬3000元，果粉都愛的AirPods無線耳機預約價也下殺到3990元，3C愛好者可趁機入手，另外小家電如LG的清潔機器人，現享優惠價之餘，更送價值1萬490元的ASUS 14吋四核心筆電。

另外，刷指定信用卡分期最高回饋4200元，刷花旗信用卡購物滿5000元及分期，再抽Panasonic 11公升ECONAVI除溼機；18日前全國電子Digital City的台中公益店、高雄民族店、台南中華東店、屏東店更將同步舉辦Dyson、LG、伊萊克斯Eletrolux吸塵器特賣會，民眾可到高雄民族店搶先體驗及購買全新上市的Apple Watch series 4。

(中國時報)

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